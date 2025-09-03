През август електрифицираният сегмент сред автомобилите в Испания е отбелязал сериозен ръст от 161.8% с реализирани близо 15 хиляди сделки, отбелязва Cinco Días. Според данните на националните браншови организации на автомобилните производители (Anfac), дилърите (Faconauto) и търговците и сервизите (Ganvam) от тях 7 032 са били електрически коли, а 7 907 - plug-in хибриди.

Изданието отбелязва, че заедно те имат 24,4% пазарен дял за месеца - или един на всеки четвърти автомобил. От началото на годината този тип мобилност заема 18% от пазара на леки автомобили, който е с общо 138 254 регистрации. От тях 61 959 продажби са на изцяло електрически коли, а 76 295 - на plug-in хибриди. Така и двете категории удвояват регистрациите си след като делът им година по-рано е 10.4%.

Според Cinco Días доброто представяне на автомобилите с "нула емисии" движи пазара в Испания. А през август той е нараснал със 17.2 на сто. За първите осем месеца на годината отчита ръст от 14.6% с общо 769 452 продажби. Въпреки увеличението спрямо 2024 г., регистрациите все още остават с 12.9% под предкризисните равнища, макар и настоящата да е най-силната година след пандемията от Covid-19.

По канали на продажба най-голям ръст бележи този към частни клиенти - 19.1%. Oт началото на 2025 г. той е с 343 133 регистрации. Следва го корпоративния сегмент с увеличение от 12% до 259 304. Каналът за коли под наем е концентрирал 167 015 регистрации, което е ръст от 10%.

От началото на годината най-много продажби на електрически автомобили в Испания е направил американският производител Tesla. Компанията, управлявана от Илон Мъск, е пласирала 9 303 е-коли, като 5 691 от тях са Model 3, а други 3 570 на Model Y.

Така Tesla дотига 11% увеличение спрямо 2024 г., въпреки слабото начало на настоящата година (между януари и май бе с 19% по-малко продажби), което до голяма степен според специалисти се дължеше на намесата на Мъск в политическия живот както на САЩ, така и в Европа с подкрепата му за крайната "Алтернатива за Германия".

Обръщането на резултатите на американската компания се дължат основно на силния август, през който само Model 3 е постигнал 1146 броя регистрирани автомобила. И все пак Tesla губи господстващото си влияние на пазара на електрически автомобили. Конкуренти като Kia, Toyota, BYD и Renault се представят повече от добре.

За първите осем месеца на годината вторият най-продаван електромобил е EV3 на Kia с 3682 продажби или 6% дял от пазара. Следват Model Y на Tesla с 3570 и Renault 5 с 3017 регистрации. На пета позиция от началото на годината е BZ4X на Toyota с общо 2270 броя е-коли.