Tesla представи обновен шестместен вариант на спортно-утилитарния си автомобил Model Y, който ще се предлага във версия L с разширен пробег и е насочен основно към семействата от средната класа на изключително конкурентния китайски пазар. Новата модификация на най-продавания модел на компанията ще се предлага от 339 000 юана (40 425 евро), обяви производителят във вторник чрез социалната мрежа Weibo.

Доставките на модела се очаква да започнат през септември. С новото ценово позициониране компанията на Илон Мъск се стреми да възстанови изгубените позиции спрямо местните конкуренти, след като продажбите ѝ намаляха през последните месеци. Model Y L, както е наречена версията, е удължен с около 15 сантиметра спрямо стандартния Model Y и позволява добавянето на трети ред седалки.

Автомобилът ще предлага пробег от 751 километра с едно зареждане - почти идентичен с този на високопроизводителната петместна версия, която се предлага от 313 500 юана (37 380 евро), сочат данни, цитирани от Europa Press.

Битката за китайския пазар се изостря

През последните месеци Tesla губи позиции спрямо местните производители на електромобили. Доставките от завода ѝ в Шанхай намаляха отново през юли, като продажбите в Китай са се свили с 12% спрямо същия месец на миналата година.

Новата ценова политика има за цел да компенсира забавянията в развитието на усъвършенствани функции за подпомагане на шофирането, включително обещаното "пълно самоуправление". Тези технологии се тестват от февруари, но напредъкът е по-бавен от очакваното.

Макар глобалната моделна гама на Tesla да остана почти без промяна години наред, появата на Model Y L демонстрира усилията на компанията да увеличи дела си на най-големия автомобилен пазар в света, където ежемесечно се представят нови електрически модели.

В допълнение, Model Y L допълва китайското портфолио на Tesla заедно с удължения Model 3, представен миналия месец, който предлага пробег от 830 километра с едно зареждане.