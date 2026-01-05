Турция договори ново дългосрочно споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за общо 33 млрд. кубични метра за срок от 15 години, като то влиза в сила от от 2029 г. Това съобщи турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар, пише "Тюркийе тудей". За миналата година, по предварителни данни, около половината от доставките на природен газ за България са именно от Азербайджан.

В телевизионно интервю вчера Байрактар каза, че природният газ ще бъде доставян по тръбопровод от азербайджанското находище Абшерон в Каспийско море, а годишните количества, доставяни на Турция, ще бъдат 2,25 млрд. кубични метра.

Турският министър съобщи още, че преговорите са завършили миналия петък, а официалното подписване на договора се очаква скоро.

Освен това Байрактар обяви, че турският сондажен кораб "Чагръ бей" скоро ще започне работа край бреговете на Сомалия. Проектът предвижда свръхдълбоки подводни сондажи за проучване за находища за нефт и природен газ, с планирана дълбочина от 7 км, от които 3,5 км воден стълб и допълнителни 3,5 км под морското дъно.

Турският министър посочи още, че първата турска атомна електроцентрала "Аккую" ще започне да произвежда електроенергия по-късно през тази година. По думите му, преговорите по другите турски проекти за строеж на атомни електроцентрали в Синоп и в турската област "Тракия", все още продължават.