Страните от Европейския съюз дадоха окончателното си одобрение за плана на блока да забрани вноса на руски газ от 2027 г., съобщава Ройтерс.

Политиката прави правно обвързващо обещанието на ЕС да прекъсне връзките си с бившия си водещ доставчик на газ, близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Министри от страните от ЕС одобриха законопроекта на среща в Брюксел, въпреки съпротивата на Словакия и Унгария. Унгария обяви, че ще отнесе случая до Европейския съд.

България пък се оказа единствената, гласувала "Въздържал се".

Одобрението на законопроекта изисква квалифицирано мнозинство, което дава възможност да се заобиколи противопоставянето на Унгария и Словакия, които са силно зависимо от вноса на руски енергийни продукти.

Съгласно споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г. и на газ по тръбопроводи до 30 септември 2027 г. Законът позволява този срок да бъде изместен най-късно до 1 ноември 2027 г., ако дадена държава се затруднява да запълни своите газови хранилища.

Русия доставяше над 40% от газа на ЕС преди войната в Украйна. Този дял е спадна до около 13% през 2025 г.