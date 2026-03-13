Стратегическите валутни резерви на Азербайджан към момента се оценяват на 91 милиарда долара, заяви премиерът на страната Али Асадов.

"През 2025 г. валутните резерви на Азербайджан се увеличиха с 14 милиарда долара, или 20%, до 85 милиарда долара. В момента те са 91 милиарда долара", каза Асадов по време на представянето на доклад за дейността на правителството през 2025 г. пред парламента, пише Финмаркет.

По този начин, само от началото на 2026 г., т.е. за около два месеца, валутните резерви на страната са се увеличили със 7%, или 6 милиарда долара.

Същевременно, премиерът подчерта, че валутните резерви на страната в края на 2025 г. са били почти 18 пъти по-големи от външния дълг на Азербайджан, който възлиза на около 4,8 милиарда долара.

За миналата година, по предварителни данни, около половината от доставките на природен газ за България са именно от Азербайджан.

А Турция договори ново дългосрочно споразумение за доставки на природен газ от Азербайджан за общо 33 млрд. кубични метра за срок от 15 години, като то влиза в сила от от 2029 г.