Представете си сутрин, в която не вземате нито едно решение. Вашият AI агент вече е анализирал графика ви, поръчал е кафето (точно по вкуса ви, но с една идея по-малко захар, защото алгоритъмът е "загрижен" за кръвната ви захар) и е изпратил цветя на майка ви за рождения ѝ ден с персонализирано послание, което звучи по-мило, отколкото вие някога бихте го написали.

Всичко е перфектно, всичко е "без триене". Само че в тази картина вие не сте главният герой — вие сте просто пътник в собственото си ежедневие.

Когато Google контролира живота ви

В момента зад затворените врати на Google служителите тестват нещо, което вътрешно наричат с кодовото име Remy. Той е описан като "24/7 личен агент за работа, учене и ежедневие".

Ключовата разлика е в прехода от пасивен асистент към активна система, която предприема действия от ваше име. Според някои технологични медии говорим за по-безопасно работещ и по-лесен за употреба еквивалент на хитовия OpenClaw.

Агентът е "дълбоко интегриран в екосистемата на Google" и има способността да наблюдава нещата, които са от значение за потребителя, да изпълнява сложни задачи проактивно и да научава предпочитанията му с времето.

В момента проектът е във фаза на "dogfooding" - вътрешно тестване от персонала на компанията.

Междувременно онлайн изтече и прототип на друг AI асистент на Google - COSMO. То е за смартфони, като работи локално със собствен малък Gemini Nano модел. Използва го за да наблюдава действията на потребителя и да разбира контекста им, като може автономно да управлява календата, да съставя документи и писма, да прави онлайн проучвания и да автоматизира цели дейности, извършвани през браузър.

За краткия период, в който беше достъпно приложението, различни експерти успяха да го тестват, като общото мнение, е че даже в сегашния си недовършен вид то е изключително мощно и е в състояние да "поеме" много от действията, които до момента сме вършели на смартфона си.

Паралелно с това се изясни и че във версията на Google Chrome за компютри автоматично се инсталира същият Gemini Nano - за локални AI функционалности като засичане на опити за измама, но както вече е ясно, даже малкият модел може всъщност да прави много.

Не е трудно да си представим интеграция между локална (COSMO) и облачна (Remy) агентна платформа за потребителски и бизнес цели. Така ще можем да делегираме на машините всякакви задачи от личен и служебен характер.

Философията на "автопилота"

Тук обаче се сблъскваме с фундаментален философски въпрос: къде свършва удобството и къде започва ерозията на човешката свободна воля?

В етиката на изкуствения интелект съществува понятието "смислен човешки контрол". То предполага, че всяко решение на една машина трябва да може да бъде проследено до човешко намерение и ценностна система. Но когато агентът започне да действа проактивно, ние рискуваме да загубим "авторството" над собствения си живот.

Ако AI решава с кого да се срещнем, как да формулираме мислите си и кои задачи са приоритетни, ние се превръщаме в пътници в собственото си ежедневие. Удобството е мощна упойка. То ни кара да преотстъпваме дребни решения, без да си даваме сметка, че сумата от тези малки избори всъщност дефинира кои сме ние.

Ако премахнем "триенето" и трудните решения от живота си, какво остава от характера ни?

ООН предупреждава

Докато Силициевата долина бърза да внедри тези агенти в джобовете ни, международните институции се опитват да поставят спирачки. ЮНЕСКО и ООН вече изразиха сериозни опасения, че ако достъпът до тези технологии не бъде разширен, неравенството между държавите и вътре в обществата ще нарасне главоломно.

Има реален риск светът да се раздели на хора с "всемогъщи" дигитални агенти и такива, които са изхвърлени от технологичния прогрес.

Още по-критичен е въпросът за човешките права. В препоръките на ЮНЕСКО за етиката на изкуствения интелект се подчертава, че правата на човека не могат да бъдат опция - те трябва да бъдат обвързващата основа на всяка система.

Документът призовава правителствата да ограничават или забраняват инструменти, които застрашават достойнството, равенството или свободата.

А тук говорим не само за политически, но и за икономически интерес. Мултимилионни компании в сферата на решенията за сигурност и на Запад, и на Изток вече доказаха, че алгоритмите могат да профилират населението по расов признак или поведение в реално време - според нуждите на клиента. Дигиталният двойник е върховата форма на това наблюдение - той не просто ви гледа от ъгъла на улицата, той живее в мислите ви.

Тежки въпроси

Ако вашият агент Remy направи грешка - например изпрати обиден имейл до шефа ви или сключи неизгодна сделка, то кой е виновен? Вие, защото сте му гласували доверие? Google, защото го е програмирал? Или самият алгоритъм, който е "научил" грешното поведение от вашите собствени предпочитания?

Това са въпроси, които всеки в бизнеса трябва да си задава. В момента правният мир е в шок, а регулаторите се опитват да настигнат технологията.

Когато автономността на машината се увеличи, отговорността се размива. В свят, в който машините решават всичко, рискът е да се окажем в ситуация, в която вредите са проблем на всички, но по вина на никого.

Разбира се, не всичко е мрачно. Автономните агенти могат да ни освободят от административното бреме на модерния живот, да ни върнат времето за творчество и за близките ни. Евентуално.

Може би най-голямата ирония е, че докато се стремим към перфектната ефективност на машините, най-ценното в нас остава именно нашата несъвършена, понякога ирационална, но автентична човешка преценка.