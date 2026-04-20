Американската компания Google, част от Alphabet Inc., води преговори с Marvell Technology за разработване на два нови чипа за по-ефективна работа на AI модели, съобщи The Information, позовавайки се на свои източници.

Става въпрос за така наречения процесор за памет (memory processing unit, MPU), който ще работи съвместно с тензорния процесор (TPU) на Google, и нов специализиран TPU за AI модели.

Google и Marvell планират да финализират конструкцията на MPU още през следващата година и след това да го пуснат в тестово производство, според източниците.

След новината, акциите на Marvell поскъпнаха с 5,7% в предварителната търговия днес. А акциите на Alphabet се понижиха с 1,2%.

Само преди дни стана известно, че Европейската комисия иска от Google да позволи на търсачки на трети страни да имат достъп до данните от търсенето, включително тези на чатботове с изкуствен интелект с функционалности за търсене, за да се съобразят със Закона за цифровите пазари, предава Reuters.

Клеър Кели, старши съветник по конкуренцията на Google, заяви, че технологичният гигант ще се бори срещу мерките, които според нея превишават допустимото и биха застрашили поверителността на потребителите.

"Стотици милиони европейци се доверяват на Google за най-чувствителните си търсения - включително лични въпроси за тяхното здраве, семейство и финанси - и предложението на Комисията би ни принудило да предадем тези данни на трети страни, с опасно неефективни защити на поверителността", коментира тя в изявление.