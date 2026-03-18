Около 90 000 членуващи в синдикат служители на Samsung Electronics гласуваха по предложение за 18-дневна стачка от 21 май до 7 юни — и резултатът не остави съмнение: 93% от подалите бюлетина 66 019 работници одобриха стачния план.

Синдикатът нарече това "силно предупреждение" към ръководството, а компанията отговори лаконично, че ще положи "всички усилия за приятелско приключване на преговорите".

Символично, гласуването приключи в същия ден, в който Samsung проведе редовното си акционерно събрание в Суон. Атмосферата там беше коренно различна — 1200 акционери аплодираха ръководството, а акцията се търгуваше при 208 500 вона, което представлява ръст от 256% спрямо година по-рано.

Изпълнителният директор Джун Йонг-хюн обяви "пълно възраждане" и пое ангажимент за многогодишни договори за доставка на памет и за продукти като HBM4E и HBM5. Докато акционерите се снимаха с новите HBM4 чипове на изложбения щанд, в заводите настроението далеч не е празнично.

В основата на спора е нарастващата пропаст в заплащането спрямо SK Hynix, която премахна тавана на бонусите и насочи 10% от оперативната печалба директно към работниците. При Samsung премията средно ще е едва една трета от размера на това, което отгоре ще вземат служителите на конкурента.

Синдикатите искат 7% увеличение на основните заплати, прозрачност при изчисляването на бонусите и премахване на тавана, ограничаващ допълнителното възнаграждение до 50% от годишната основна заплата. Samsung предложи 6,2% увеличение и преговорите се провалиха през февруари.

Компанията обаче има сериозен аргумент срещу исканията: за разлика от SK Hynix, Samsung оперира в множество сектори едновременно — памет, системни чипове, foundry, смартфони, домакински уреди и телевизори, с много различни финансови резултати по подразделения.

Foundry бизнесът изисква огромни капиталови инвестиции, а премахването на тавана би могло да създаде и вътрешни напрежения: служителите в печелившите полупроводникови звена биха получили рекордни бонуси, докато тези в губещи направления като домакинските уреди — нищо.

Таймингът е особено чувствителен. Samsung стартира масово производство на чипове HBM4, предназначени за следващото поколение AI ускорители Vera Rubin на Nvidia, а около 70% от организираните служители са инженери в полупроводниковото подразделение.

Синдикатът отхвърля коментарите, че автоматизацията може да смекчи ефекта от стачката: "Ако 10 000 от 14 000-те работници в Пьонтек се присъединят, заводът би бил ефективно парализиран." Освен това Tesla активно вербува чип дизайнери от Южна Корея, което допълнително усилва натиска върху Samsung да задържи таланта си.

Ако до 23 април не бъде постигнато споразумение, стачката ще се състои — и ще бъде втората в историята на компанията. В момент, в който светът се надпреварва за AI доминация, Samsung рискува да потъне в трудов конфликт точно когато най-малко може да си го позволи.