Продажбите на чипове в световен мащаб през ноември 2025 г. са скочили във финансово изражение с почти 30% на годишна база (спрямо същия месец на 2024 г.) до внушителните 75,3 милиарда долара, се казва в съобщение на Асоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA).

В сравнение с предходния месец (октомври 2025 г.), това представлява увеличение от 3,5%.

"През ноември световната полупроводникова индустрия регистрира рекордни месечни продажби, като при това търсенето във всички основни продуктови категории нараства", коментира президентът и главен изпълнителен директор на SIA Джон Нойфер. По думите му, "прогнозата за 2026 г. е, световният пазар на чипове да нарасне значително, достигайки продажби за цялата година на обща стойност близо 1 трилион долара."

Що се отнася по-конкретно до рекордните продажби за ноември 2025 г., продажбите в Северна и Южна Америка са се увеличили с 23% на годишна база през ноември, в Европа - с 11,1%, в Китай - с 22,9%, а в Азиатско-Тихоокеанския регион и други региони - с внушителните 66,1%.Междувременно обаче, продажбите в Япония са намалели с 8,9%.

На месечна база, т.е. за ноември спрямо октомври, продажбите на чипове по региони във финансово изражение са нараснали, както следва: в Северна и Южна Америка - с 3%, в Европа - с 1,2%, в Китай - с 3,9%, в Азиатско-Тихоокеанския регион - с 5%, и в Япония - с 0,1%.

Асоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA) обединява практически всички производители от американската полупроводникова индустрия, както и около 66% от производителите на чипове от другите страни в света.