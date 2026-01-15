Продажбите на леки автомобили Mercedes-Benz като цяло за 2025 г., са спаднали с 9,2% до 1,8 милиона броя, се казва в съобщение на компанията с централа в Германия.

В Европа (Европейският съюз, Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия) продажбите са намалели само с 1%, до 634 600. А конкретно в Германия, продажбите са останали практически непроменени спрямо 2024 г., т.е. те са 213 200 броя.

Продажбите на Mercedes-Benz в Азия като цяло са спаднали с 16% през 2025 г. до 747 000 превозни средства, като спадат конкретно в Китай е с впечатляващите 19%, до 551 900 броя.

В цялата Северна Америка както и конкретно в САЩ, доставките на тези коли са намалели с 12%, като броят на покупките на целия континент за годината е 320 600 броя, а от тях само в Съединените щати са закупени 284 600 броя.

От което излиза, че намалението на покупките през 2025 г. на широко известната в света германска марка автомобили, се дължи основно на спада в покупките в двете страни с най-големи икономики в света.

В другите региони в света където германската компания пласира автомобилите си, продажбите през 2025 г. са се увеличили със 17%, до 98 700 превозни средства.

А продажбите на електрически превозни средства (BEV) на Mercedes-Benz през 2025 г. също бележат спад, и то почти колкото общия - с 9%, до 168 800 броя. Междувременно обаче, само за четвъртото тримесечие, те са нараснали с 3% на годишна база, до 50 400 броя.