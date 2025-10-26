На най-запалените любители на колите това да притежават част от автомобилната история на света може да им донесе повече удоволствие, отколкото просто да шофират някоя нова и скъпа суперкола. Класическите, обикновено и суперлуксозни, автомобили събират милиони долари по аукционите годините и са истинска "златна кокошка" за онези, които ги продават.

Изданието Money SuperMarket класира едни от най-скъпите класически коли, продадени на търг. Ето ги и тях.

Източник: Mercedes

Топ 5 на най-скъпите ретро автомобили, продадени на аукциони:

1. 1962 Ferrari 250 GTO - 38,12 милиона долара

2. 1954 Mercedes-Benz W196 DAI - 29,6 милиона долара

3. 1955 Jaguar D-Typo - 21,8 милиона долара

4. 1932 Bugatti Royale - 9,8 милиона долара (през 1987 г., сега над два пъти повече)

5. 1939 Alfa Romeo - 19,8 милиона долара

Източник: Alfa Romeo

Индустрията с класически автомобили обикновено носи около 30% възвръщаемост за период от една година. Най-скъпите коли са обикновено тези от 60-е години. Най-старите модели на Ferrari са на върха на класациите.