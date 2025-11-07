Renault е в добра форма, когато става въпрос за атрактивни ретро-модерни дизайни. Новият модел 5 E-Tech Electric е отлично завръщане към оригиналния модел, познат на американците като Le Car, докато 4 E-Tech Electric е уловил превъзходно духа на по-утилитарната версия 4. През 2026 година обаче едно друго легендарно име се завръща в портфолиото на автомобилната компания - с ретро визия и модерен привкус. Именно това е новото Twingo, пише специализираното издание Motor 1.

Докато Renault 4 и 5 бяха спрени от производство много преди възраждането си, Twingo бе прекратен едва миналата година. Неговият наследник е напълно различен автомобил и за първи път ще се предлага единствено като електромобил. Разработен само за две години, новият електрически хечбек от начално ниво черпи вдъхновение от първото поколение, продавано от 1992 до 2012 година.

От кръглите фарове и хоризонталната решетка до трите отвора на капака и червения бутон за аварийните светлини — ясно е, че Renault черпи вдъхновение от оригиналното Twingo. Времената, в които европейците се задоволяваха само с две врати обаче отминаха безвъзвратно, така че както и предишното поколение, новият електромобил също получава и задни врати.

Източник: Renault

Макар и значително по-голям от предшествениците си, автомобилът остава приятно компактен за днешните стандарти. Новото Twingo е дълго 3789 мм, широко 1720 мм и високо 1491 мм, с междуосие от 2493 мм. и стандартни 16-цолови джанти.

Интериорът на комара е по-малко носталгичен, отразявайки нуждата от модерни технологии — със 7-инчов цифров приборен панел и 10-инчов инфотейнмънт екран. Все пак Renault отдава почит към миналото, като пренася цвета на каросерията и в купето, както при първото поколение Twingo.

Източник: Renault

Въпреки малкия си размер, Twingo остава практично, като предлага 360 литра багажно пространство зад задните седалки, а при сгъването им — над 1000 литра.

С четвъртото поколение Renault Twingo се връща към своите корени с предно задвижване, използвайки електромотор, монтиран отпред. Със своите 80 к.с. и 175 Нм въртящ момент, това е идеална за градско шофиране кола. Впрочем, с ускорение 0-100 км/ч за 12,1 секунди, 0-50 км/ч за 3,85 секунди и максимална скорост от 130 км/ч, мощността на автомобила е съвсем приемлива.

Теглото често е проблем при електромобилите, но Twingo тежи впечатляващите 1200 кг — немалко постижение за електрическа кола. Електромоторът се захранва от малка 27,5-kWh LFP батерия, предлагаща 263 км WLTP пробег. При зареждане, 50-kW DC станция може да възстанови капацитета от 10 до 80% за около половин час. Енергията може да тече и в обратна посока — Twingo поддържа двупосочно зареждане чрез 11-kW AC зарядно и адаптер до 3700 W.

Renault ще произвежда Twingo E-Tech Electric в Словения, а продажбите започват в началото на следващата година. С базова цена под 20 000 евро в Европа, възроденият модел на Twingo ще се изправи срещу Volkswagen ID.1, който ще излезе на пазара чак след две тодини. До тогава преки конкуренти на френското возило ще бъдат Hyundai Inster, Fiat 500e и BYD Dolphin Surf.