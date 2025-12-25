Летните олимпийски игри в Париж през 2024 година отново бяха едно от най-чаканите и следени спортни събития в световен мащаб. Те породиха обществени дискусии не само заради дисциплините и участниците, но и поради подготовката и церемониите.

Основната концепция на организаторите беше ориентирана към екологията и устойчивостта. За тази цел те използваха готови или временни съоръжения за 95% от нужната инфраструктура, а за другите 5% - нисковъглеродни и биоматериали, френско дърво, както и услугите на местни бизнеси. Един от тях превърна повече от 100 тона пластмаса в седалки за спортните съоръжения.

Източник: GettyImages

Използваната енергия пък беше от възобновяеми източници, като френските инженери конструират първият плаващ слънчев парк. Мебелите бяха направени от екологични материали, които позволяват реизползването им, а част от екипировката (например фитнес уредите) са осигурени чрез договори за втора употреба.

Така олимпийското село посрещна повече от 15 хиляди спортисти. Големината му е 51 хектара - колкото 70 футболни игрища.

Grand Paris

Сред основните проблеми, пред които се изправя френската столица, е големият брой население, разположен на недостатъчно площ - 2,2 милиона жители, живеещи на площ от 100 кв. км. Това води до имотна криза, високи наеми и претоварена инфраструктура.

За да облекчат ситуацията, управляващите решават да обособят така наречения "Голям Париж", по подобие на Лондон и Берлин. Той ще включва историческия регион на столицата, трите вътрешни предградия - Сен Дени, О дьо Сен и Вал дьо Марн, както и няколко, разположени в покрайнините.

Източник: iStock

Населението му ще бъде общо 7,2 милиона души и ще представлява една четвърт от богатството на страната, пише Planete Energies.

Освен с метро, той ще е свързан с основната част на града и чрез околовръстен път от четири автоматизирани линии. Системата Grand Paris Express ще включва 68 нови станции и над 200 километра метро и надземни линии.

Какво следва

Още при проектирането му, селото е планирано така, че да може да се трансформира в жилищни площи след приключването на Олимпиадата. Очаква се над 6 хиляди граждани да се преместят да живеят в над 2800 нови апартамента. Една четвърт от тях са социални жилища, което подкрепя разнообразието в региона, разказват Going Green.

Освен жилищна част, новият регион ще има и бизнес сгради, в които ще работят над 6 хиляди служители. Над 500 малки предприятия вече имат договори за работа в селото.

Източник: YouTube

Построени са две училища и детски градини, магазини, а врати ще отвори отново филмовото студио Cité du Cinéma, където се помещават място за изложби и събития и кътове за хранене. Обособени са и зелени пространства с над 9 хиляди посадени дървета и са изградени кули, които пречистват 95% от твърдите частици от въздуха.

Разбира се, спортните съоръжения също ще бъдат "рециклирани", като в момента се използват от местни отбори. Единствената постоянно изградена сграда е Олимпийският воден център. Той ще се използва от местните училища и образователни центрове, за да реши проблема с неспособността на всяко второ дете, което посещава училище в Сен Сен Дени, да плува.

Екологичната концепция е продължена, като 20% от използваната енергия в центъра се осигурява от над 5 хиляди кв.м. слънчеви панели, поставени на дървения покрив на сградата.

Макар да е разположен далеч от центъра, нова метростанция ще свързва района с другата част на града. В селото са обособени райони с ограничен достъп на автомобили. Жителите и посетителите ще имат възможност да си наемат велосипед или коли.

Разходи и ползи

Адаптирането на олимпийското село като жилищна и работна площ ще допринесе за решаването на някои от проблемите в Париж, като същевременно с това продължава концепцията за устойчивост. Очаква се и районът да привлече туристи, заинтересувани от това в какви условия са живели близо месец най-добрите световни атлети.

Въпреки устойчивата идея, доклад на Сметната палата на Франция от лятото показва, че Олимпийските игри са стрували над 6 милиарда евро на френските данъкоплатци, като 2,77 милиарда евро са разходвани за организация, а 3,19 милиарда - за инфраструктура. За сравнение, заявената сума от правителството беше около 1 милиард евро.

Тони Естанге - президент на Организационния комитет на Париж, оспори данните на одиторите в отговор, включен в техния доклад, и заяви, че реалните обществени разходи "не надвишават 2 милиарда евро", а прогнозираните икономически ползи са "три до пет пъти по-големи", предаде Politico.

Източник: IMAGO

Като пример даде 214 милиона евро, инвестирани в разширяване на мрежата на метрото, ​​за да направи олимпийските обекти достъпни чрез обществен транспорт.

По данни на Съвета на външните работи на САЩ най-високата сума за провеждането на Летни олимпийски игри е похарчила Япония през 2020 година (3,1 милиарда долара). След нея са Бразилия (2016 година) и Великобритания (2012 година) съответно с 2,9 и 2,6 милиарда.