Емблематичното френско производство на вино спада с цели 13% спрямо петгодишната средна стойност и това е невиждано дъно. Франция, която се съревновава с Италия и Испания за позицията на най-голям производител на вино в света, се очаква да произведе 37,4 милиона хектолитра вино тази година, показват официални данни на френското Министерство на земеделието и цитирани от световните медии.

Добрата новина е, че се очаква производство на вино да се увеличи с 3% спрямо миналогодишния сезон, засегнат от дъждове и наводнения. Причината за общия спад са климатичните промени, коментират френските производители. Горещата вълна и сушата през август тази година и по-малката площ с лозя намалиха производството в някои ключови региони на страната.

"Най-силно засегнати са Шарант, Бургундия, Божоле и Лангедок-Русийон. Те намалиха съдържанието на сок в гроздето и ускориха узряването на плодовете, което ускори датите на беритба в много региони и доведе до спад в производствения потенциал", съобщават от министерството.

Намаляването на площта на лозята - с над 20 000 хектара изкоренени от последната реколта в Бордо, Югозападна Англия и Лангедок-Русийон - също допринася за спада в обемите.

Франция субсидира премахването на лозята, за да противодейства на свръхпредлагането предвид намаляващото потребление на вино, подход, критикуван от някои производители, защото прави южните райони по-уязвими от горски пожари. Шампанското ще започне да се събира реколтата в началото на септември, по-рано от обичайното. Въпреки жегата и лошия цъфтеж, производството би трябвало да надхвърли това от 2024 г. с 12%, въпреки че се очаква да бъде с 10% под петгодишната средна стойност.

Бордо отбеляза ранно начало на събирането на реколтата в средата на август, като горещите вълни повлияха на добивите. Производството остава близо до 2024 г., но с 15% под петгодишната средна стойност.

Регионът Божоле очаква най-ниския си добив от 2012 г. насам, съобщи министерството. Лангедок и Югозападната част също са изправени пред намалено производство, докато Лоара очаква увеличение спрямо миналата година.

Един хектолитър е еквивалент на 100 литра или 133 стандартни бутилки вино.