В света на виното реколтата е цар. Ако купувате бутилка червено, бяло или розе, то конкретната година на гроздобера почти винаги е написана на етикета. Но има и вина, създадени чрез смесване на сортове от две или повече години. Те се възприемат като много нискокачествени, нещо евтино и компромисно, пише BBC.

Добрата новина е, че тези вина са значително по-рядко срещани. Лошата е, че с изменението на климата, което засяга лозята по целия свят, включително в България, чрез по-екстремни метеорологични условия, малък, но нарастващ брой винарни, пускат бутилки с вино, смесено от различни години и реколти, за да може бизнесът им изобщо да оцелее.

Крис Хауъл е винопроизводител в известния калифорнийски регион Напа Вали, намиращ се на 80 км североизточно от Сан Франциско. Той работи от 1991 г. и казва, че летата са станали забележимо по-горещи.

"Времето е сложно нещо. Проблемът, върху който хората в Напа са най-фокусирани, са драматичните горещи периоди, горещи вълни, които обикновено се появяват през лятото, особено в края на лятото. Те съществуват откакто съм тук, но пиковите температури при тях са по-високи. Жегата може да бъде интензивна. Може да се стигне до 50°C, което е ужасно за нашия бизнес", разказва винопроизводителят.

С по-високите температури идва и повишеният риск от горски пожари, на каквито сме свидетели както отвъд океана, в Европа и у нас. И когато това се случи, винарите все по-често прибягват до смесването. Тоест, при производтвото сортират грозде, което е било брано преди пожарите. Обикновено то е приблизително половината от общото количество, а идеята е да се предотврати риска миризмата и вкусът на дим във въздуха да замърсят виното от новите сортове.

"Дори без пожари сме свидетели на по-променливи реколти. Така че шансовете са по-добри, ако използваме две различни реколти, за да създадем близък до желания вкус за определено вино", казва винарят.

Има обаче и едни видове вино, които традиционно са със смесеци сортове грозде от различин реколти - това са пенливите вина. Такъв е случаят с шампанското. В исторически план това е било необходимост, тъй като Шампан е най-северният винен регион във Франция и топлите лета тук винаги са били рядкост.

Така че, производителите на шампанско са нямали друг избор, освен да смесват вина от различни години, за да създадат един качествен продукт. И са успели, създавайки ефект от дефекта. Дали и останалите винопрозиводители ще успеят сега? Предстои да разберем.