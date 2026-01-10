2025 година беше изключителна за среброто и напълно промени начина, по който хората гледат на този метал. Малко активи в съвременната финансова история са успявали да поскъпнат с над сто процента в рамките на една календарна година, а още по-рядко това се случва със суровина, която едновременно е инвестиционен актив, индустриален метал и форма на съхранение на стойност.

Среброто не просто се покачи, а избухна - достигайки нива над $80 за унция, което поставя 2025-а редом до края на 70-те години като една от най-силните години за метала изобщо.

Тогавашният ръст беше свързан с инфлационни шокове и срив на доверието във валутите, а днес причините изглеждат различни на повърхността, но в дълбочина носят сходна логика - структурен недостиг, силно индустриално търсене, отслабване на водещите валути и усещане, че светът навлиза в по-нестабилна фаза.

Именно този контекст е изключително важен, преди някой да вземе решение да продаде среброто си. Когато цените растат толкова бързо, естественият човешки импулс е да се "заключи печалбата", особено ако става дума за монети, бижута или прибори, които години наред са стояли забравени в чекмеджета и шкафове. Но среброто не е акция, която просто си продал с един клик.

Това е физически актив с много пластове стойност и всеки от тях може да бъде загубен, ако човек действа прибързано или без пълно разбиране какво точно държи в ръцете си.

Първото голямо нещо, което често се подценява, е начинът на продажба и реалната цена, която човек получава. Спот цената, която се вижда по новините, почти никога не е цената, която продавачът реално ще получи. Винаги има разлика между купува и продава, има разходи, маржове и риск за търговеца. Местните заложни къщи и физическите търговци обикновено плащат по-малко, но дават пари веднага.

Онлайн платформите и специализираните купувачи често предлагат по-добра цена, но срещу чакане, транспорт и риск. Точно в периоди на еуфория тази разлика може да бъде съществена и неподготвеният продавач често оставя значителна част от стойността на масата, без дори да осъзнае това.

Вторият ключов момент е автентичността и чистотата на среброто. Истината е, че почти нищо не е чисто сребро в абсолютния смисъл. Дори най-високите стандарти включват примеси, защото металът в чист вид е твърде мек. Много хора подценяват това и продават предмети, без да са сигурни какво точно притежават.

Понякога маркировките са ясни, но понякога липсват или са неразбираеми за неспециалист. В години като 2025-а, когато цената лети нагоре, грешката да обявиш нещо за безстойностно или за обикновено покритие може да струва много повече от това да изчакаш малко по-добър момент за продажба.

Третият изключително важен пласт е разликата между стойността на метала и колекционерската стойност. Това е мястото, където най-често се правят фатални грешки. Историята е пълна с примери на хора, които са претопили или продали на килограм предмети, които е трябвало да бъдат продадени като цели изделия. Монети с рядка емисия, стари прибори, бижута с история или авторство могат да струват многократно повече от самото сребро в тях.

При толкова силен пазар като този през 2025-а, търсенето от колекционери също се активира и продавачът, който не направи това разграничение, може да загуби най-ценната част от сделката.

Четвъртият фактор, който често се игнорира, е състоянието на предметите. Инстинктът да се "излъска" нещо преди продажба изглежда логичен, но при среброто често е грешка. Патината, следите от времето и дори леки несъвършенства могат да бъдат част от стойността, а агресивното почистване да я унищожи завинаги. Това е особено валидно за по-стари предмети, където автентичният вид е по-ценен от блясъка.

И накрая идва темата, която рядко е в центъра на вниманието по време на еуфория - данъците. След като адреналинът от високата цена отмине, реалността напомня за себе си. Печалбата от продажбата на сребро не е невидима за данъчните власти и в много случаи се третира по-неблагоприятно от други активи. За хора, които притежават сребро от десетилетия, проблемът с доказването на първоначалната цена може да се окаже сериозен и да намали реалната нетна печалба значително.

В България данъчното третиране при продажба на сребро зависи основно от това дали продажбата се счита за инцидентна сделка с лично имущество или за системна дейност с търговски характер. По общо правило, ако физическо лице продава сребърни монети, кюлчета, бижута или прибори, които са притежавани като лично имущество и продажбата не е регулярна, реализираната печалба подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица.

Данъчната основа е разликата между продажната цена и доказаната цена на придобиване, като върху печалбата се дължи 10% плосък данък. Ако цената на придобиване не може да бъде доказана с документ, на практика цялата продажна сума може да бъде приета за облагаем доход, което е съществен риск за хора, които държат сребро от дълги години без запазени документи.

Ситуацията се променя чувствително, ако продажбите са чести, с по-голям обем или показват белези на организирана дейност с цел печалба. В такъв случай приходите могат да бъдат квалифицирани като доход от стопанска дейност, което води до по-сложен данъчен режим, възможни осигурителни задължения и дори регистрация като търговец.

Важно е да се отбележи и разликата с инвестиционното злато, което в България е освободено от ДДС и има по-благоприятен режим, докато среброто не попада в тази категория и при определени сделки може да възникне и ДДС задължение за продавача, ако той действа като търговец.

Затова при продажба на сребро, особено в период на силен ценови ръст, вниманието към данъчния аспект е не по-малко важно от самата пазарна цена, тъй като нетният резултат след данъци може да се окаже значително по-различен от първоначалните очаквания.

Всичко това се случва на фона на пазар, който исторически рядко приключва с внезапен край след толкова силна година. Подобни ръстове в миналото често са били последвани или от дълги периоди на консолидация на високи нива, или от нови импулси нагоре при задълбочаване на макроикономическите проблеми. Това не означава, че цената не може да коригира, но означава, че решението за продажба трябва да бъде информирано, а не емоционално.

Среброто през 2025-а не беше просто спекулативен актив, а огледало на по-дълбоки процеси в световната икономика. Затова преди да се разделите с него, е важно да разберете не само колко струва днес, но и какво точно притежавате, как го продавате и какви са дългосрочните последици от това решение.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.