Hyundai Motor Group подготвя инвестиция за милиарди долари в изкуствен интелект, роботика и водородна инфраструктура на западното крайбрежие на Южна Корея. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от източници, запознати с плановете на компанията. Проектът е част от по-широката стратегия на концерна да ускори навлизането си в технологии отвъд традиционното автомобилостроене.

Инвестицията, оценявана на до 10 трилиона вона (около $7 милиарда), се очаква да бъде реализирана в района Семангеум през следващите 5 години и да включва център за данни с изкуствен интелект, развитие на роботика и водородна инфраструктура.

От Hyundai Motor отказаха официален коментар.

Новината предизвика силна реакция на пазарите. Акциите на Hyundai Motor поскъпнаха с 10,5%, а тези на свързаната компания Kia - с около 15%, което инвеститорите отчетоха като знак за доверие в технологичната трансформация на групата.

Плановете се вписват в по-широката инвестиционна рамка, обявена от Hyundai Motor Group през ноември. Тогава концернът заяви, че ще вложи общо 125,2 трилиона вона в Южна Корея в периода 2026-2030 г., след като Сеул финализира търговско споразумение със САЩ за намаляване на митата върху южнокорейските автомобили от 25% на 15%.

Изпълнителният председател Ейсун Чунг тогава очерта визията за създаване на "град, базиран на водород и изкуствен интелект" в крайбрежен регион с висок потенциал за възобновяема енергия. Районът е и сред приоритетите на президента Лий Дже Мюнг, насърчаващ инвестиции извън столицата Сеул.

Текущият проект следва и обявената през октомври сделка на Hyundai Motor Group за закупуване на до 50 000 AI чипа от Nvidia, както и изграждането на "AI фабрика" за разработка на автономно управление, интелигентни производствени процеси и роботика.

Групата, която притежава и компанията за хуманоидна роботика Boston Dynamics, вече си постави и конкретни производствени цели - достигане на капацитет от 30 000 роботизирани единици годишно до 2028 г. Едно е ясно - амбицията на Hyundai е да се позиционира като технологичен и индустриален играч от ново поколение.