Докато изкуственият интелект прекроява глобалния отбранителен сектор, турската отбранителна индустрия използва технологията, за да подобри способностите си за идентифициране на цели и елиминиране на своите ракети с безпрецедентна прецизност. Това обяви изпълнителен директор на водеща компания от сектора, цитиран от Daily Sabah.

Мурат Икинчи, главен изпълнителен директор на турската отбранителна фирма Roketsan, очерта дълбокото въздействие на AI върху военните технологии по време на среща на върха на талантите в Алберт Лонг Хол на университета Богазичи в Истанбул тази седмица. Той ксоментира, че изкуственият интелект прави ракетите по-умни, като подобрява способността им да блокират цели и да неутрализират конкретни цели, представляващи пряка заплаха.

"Изкуственият интелект трансформира много области на работа и оказва дълбоко влияние и върху отбранителния сектор. AI работи, за да позволи на нашите ракети да проследяват по-точно целите си и да ги доведе до много по-интелигентен етап, така че да могат да елиминират само елементите, които ви заплашват", заяви той, цитиран от Anadolu Agency (AA).

Експертът добавя, че турската отбранителна индустрия е достигнала ниво, на което може да се конкурира с глобалните фирми, които имат малко повече опит.

Roketsan произвежда широка гама модерни оръжия, включително балистични и крилати ракети, както и многослойната комбинирана система за противовъздушна отбрана Steel Dome, която е предназначена да прихваща входящи атаки. Компанията е третата по големина изследователска и развойна организация в Турция, наема над 7000 служители за независимо разработване на технологии, които други страни не споделят в отворени ресурси с други страни.

"Отбранителният сектор на Турция е силно ориентиран към технологиите и разполага с работна сила, която "обединява всички инженерни дисциплини, за които човек може да се сети."

"Нашата отбрана се подкрепя от фундаментални науки като физика и химия. Когато най-успешните хора в тези области си сътрудничат, човек може да постигне технологията, необходима, за да даде живот на една ракета", коментира още Икинчи .

Roketsan регистрира огромен скок от 50% ръст в щатски долари, като същевременно отчете увеличение на обема на растежа на износа в световен мащаб от над 55%. Като един от най-големите отбранителни съюзници на НАТО, модерните технологични продукти на Турция станаха много търсени от европейски и международни партньори.

Експертът подчертава, че силният сектор на националната отбрана осигурява критична подкрепа и способности за намеса отвъд собствените нужди за сигурност на страната.

"Там, където виждаме несправедливост, можем да предложим технологии и продукти за елиминиране на заплахата от нашите съюзници и приятелски нации", добавя той.