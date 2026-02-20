Високите цени са новата нормалност на глобалния пазар на говеждо месо, като най-драстично е поскъпването в САЩ, съобщават световните медии. Очаква се ограниченото предлагане на говеждо месо и продължаващото силно търсене на протеина да поддържат високи разходи за потребителите и други по веригата за доставки през следващите няколко години.

Усилията за подобряване на предлагането са бавни. Фермерите не са склонни да подкопават най-силните си печалби от десетилетия, като увеличават размера на стадата си. В резултат на това стадото говедо в Америка е на най-ниското си ниво от 75 години, според Министерството на земеделието в САЩ. Мерките на администрацията на Доналд Тръмп за овладяване на цените са оказали малък ефект върху пазара, пише The Wall Street Journal.

Месната индустрия е основен сектор от хранително-вкусовата промишленост, обхващащ добива, преработката и дистрибуцията на месо и месни продукти. Глобалното производство надвишава 350 млн. тона годишно, като секторът е доминиран от Китай, САЩ и Бразилия. В България предимно се храним със свинско месо местно производство, а говеждото внасяме отвън, показват последните данни на българската Асоциация на месопреработвателите.

Нека обаче се върнем отвъд океана, където традиционно се консумира най-много именно говеждо и телешко месо. Министерството на труда на САЩ заяви миналата седмица, че цените на каймата през януари са се повишили с цели 17% спрямо предходната година, в сравнение с 2,1% покачване за всички останали хранителни стоки през този период.

"Телешкото месо е първокласният протеин и потребителското търсене отразява това", казва Монти Леш, фермер в Майлс Сити, Монтана, който има производство с 650 говеда.

А краткото обяснение за ценовия ръст е, че разходите са скочили с около 12% спрямо предходната година, докато количеството продадено говеждо месо се е увеличило с повече от 4%. Това е ясен знак, че американските потребители не просто плащат повече, а и купуват повече. Предстои ли подобен сценарий в Европа ще стане ясно скоро. Колкото до България - у нас телешко и говеждо месо се произвежда сравнително малко, въпреки нарастващото търсене, а цените вече растат.