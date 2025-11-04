Търговски напрежение и несигурност на международните пазари доведоха до значително забавяне на темпото на световната индустриална активност през октомври, съобщават световните агенции.

Главна роля в този спад играят продължаващите търговски конфликти и тарифни мерки, особено наложените от САЩ. Тези ограничения повишават производствените разходи и нарушават глобалните вериги за доставки, което намалява поръчките и се отразява негативно на оборотите на фабриките по света.

В Европа производственият сектор остава в застой: месечният индекс на производствените мениджъри (PMI) в еврозоната се задържа на 50, което е знак за липса на растеж. Германия, водеща в износа, отчита едва забележими признаци на възстановяване, а Франция все още е в етап на свиване заради слаб вътрешен пазар и политическа несигурност.

Спадът на новите поръчки и намалената заетост в сектора подсказват продължителен икономически натиск.

От друга страна, Индия се откроява с растеж, като PMI на местната промишленост се повиши до 59,2, подкрепен от нарасналото вътрешно търсене и ефектите от данъчните реформи. В САЩ пък производственият сектор остана устойчив с леко повишение до индекс 52,2, подпомогнат от ускорено производство и увеличени нови поръчки.

Китай и Южна Корея изпитват затруднения, със спад в новите износни поръчки, което отразява последствията от високите тарифи и търговската несигурност. Според "Ройтерс" "големите производствени икономики срещат трудности да се възстановят през октомври, тъй като слабото търсене от САЩ и тарифите на президента Доналд Тръмп оказват влияние върху поръчките във фабриките".