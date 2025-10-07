Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички средно и тежкотоварни камиони, внасяни в Съединените щати, ще бъдат обложени с 25% митническа ставка, считано от 1 ноември. Това е значителна ескалация на усилията му за защита на американските компании от чуждестранна конкуренция, предава Reuters.

Миналия месец Тръмп заяви, че вносът на тежкотоварни камиони ще бъде обект на нови мита от 1 октомври поради съображения, свързани с националната сигурност, като заяви, че новите такси са за защита на производителите от "нелоялна външна конкуренция" и че тази стъпка ще бъде от полза за местните компании.

Източник: EPA/БГНЕС

Съгласно търговските споразумения, постигнати с Япония и Европейския съюз, САЩ се съгласиха на 15% мита за лекотоварни превозни средства, но не е ясно дали тази ставка ще важи за по-големите превозни средства.

Администрацията на Тръмп позволи на производителите да приспадат стойността на американските компоненти от митата, плащани за лекотоварни превозни средства, сглобени в Канада и Мексико. По-големите превозни средства всъщност са доста - от камиони за доставки, сметоизвозвачи, камиони за комунални услуги, транзитни и училищни автобуси, както и камиони с ремаркета, и полуремаркета и тежкотоварни професионални автомобили.

Източник: iStock

Търговската камара на САЩ по-рано призова Министерството на търговията да не налага нови мита за камиони, отбелязвайки, че петте най-големи източника на внос са Мексико, Канада, Япония, Германия и Финландия, "всички от които са съюзници или близки партньори на Съединените щати, които не представляват заплаха за националната сигурност на Америка".

Мексико е най-големият износител на средно и тежкотоварни камиони за САЩ. Проучване, публикувано през януари, показва, че вносът на тези по-големи превозни средства от Мексико се е утроил от 2019 г. насам до около 340 000 днес, според правителствената статистика.

Съгласно Северноамериканското споразумение за свободна търговия USMCA, средно- и тежкотоварните камиони не се облагат с мита, ако поне 64% от стойността на тежкотоварния камион произхожда от Северна Америка, чрез части като двигатели и оси, суровини като стомана или монтажен труд. Митата биха могли да засегнат и компанията майка на Chrysler - Stellantis, която произвежда тежкотоварни камиони Ram и търговски ванове в Мексико.

Stellantis лобираше пред Белия дом да не налага високи мита на произведените в Мексико камиони. Шведската Volvo Group изгражда фабрика за тежкотоварни камиони на стойност 700 милиона долара в Монтерей, Мексико, която трябва да започне работа през 2026-а година.

Според Администрацията за международна търговия на САЩ, Мексико е дом на 14 производители и монтажници на автобуси, камиони и влекачи, както и на две компании, които са производители на двигатели. Мексико се противопостави на новите мита, като заяви пред Министерството на търговията през май, че всички мексикански камиони, изнасяни за Съединените щати, имат средно 50% американско съдържание, включително дизеловите двигатели.

Миналата година САЩ внесоха части за тежки превозни средства от Мексико на стойност почти 128 милиарда долара, което представлява приблизително 28% от общия внос в САЩ.