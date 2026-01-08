Президентът Доналд Тръмп одобри двупартиен законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда драстични мита от 500% върху страни, закупуващи руски петрол, газ или уран. Мярката е насочена директно към основни партньори на Москва като Индия, Китай и Бразилия, съобщават световните агенции.

Сенаторът Линдзи Греъм обяви новината след среща в Белия дом, като подчерта, че законопроектът цели да "накаже държавите, купуващи евтин руски петрол, който захранва военната машина на Путин". Гласуването в Сената може да се проведе още следващата седмица, като се очаква силна двупартийна подкрепа.

Законопроектът, съставен от републиканеца Греъм и демократа Ричард Блументал, предоставя на администрацията безпрецедентни правомощия да изолира икономически Русия. Митата ще се прилагат върху всички стоки, внасяни от страни, които продължават да търгуват с руски енергийни ресурси.

Целта е да се отреже финансирането на руските военни действия в Украйна, докато администрацията на Тръмп преговаря за мирно споразумение за прекратяване на почти четиригодишната война.

"Този законопроект ще даде на президента Тръмп огромен лост срещу държави като Китай, Индия и Бразилия, за да ги мотивира да спрат да купуват евтин руски петрол", обясни Греъм. Той добави, че мярката идва в подходящ момент, тъй като "Украйна прави отстъпки за мир, а Путин само говори, продължавайки да убива невинни".

Финансовите пазари реагираха незабавно на новината. Криптовалутният пазар загуби 3,4% от капитализацията си за 24 часа. Биткойн се търгува около 90 234 долара, докато Ethereum, XRP и Solana отбелязаха загуби между 4% и 10%.

Спадът напомня за октомври миналата година, когато заплахите на Тръмп за мита над Китай предизвикаха ликвидации за 19 милиарда долара и срив на Биткойн от рекордните 126 000 до под 100 000 долара.

Индийският референтен индекс NIFTY достигна седмично дъно, като всички основни сектори търгуваха в червено след новината за потенциалните мита.