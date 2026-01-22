След като по време на своята реч в Гренландия Доналд Тръмп обяви, че САЩ няма да нападат Гренландия с военна сила, американският президент неочаквано за мнозина се отказа и от заплахите си да наложи тежки мита над редица европейски държави, съобщава Reuters.

"Създадохме рамката на бъдещо споразумение по отношение на Гренландия и всъщност на целия арктически регион. Въз основа на това разбиране няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Източник: EPA/БГНЕС

Промяната в позицията за митата предизвика силен ръст на фондовия пазар, като S&P 500 е нагоре с над 1,5%. Това допринесе за възстановяването на пазара след най-резките разпродажби на акции от три месеца насам.

Новата сделка задоволява желанието на САЩ за противоракетна система "Златен купол" и достъп до важни суровини, като същевременно блокира амбициите на Русия и Китай в Арктика. Междувременно говорител на НАТО съобщи, че седем съюзници в алианса в Арктика ще работят заедно за гарантиране на колективната им сигурност.

Източник: iStock

По думите му "преговорите между Дания, Гренландия и САЩ ще продължат с цел да се гарантира, че Русия и Китай никога няма да постигнат присъствие на северния остров - нито икономическо, нито военно.

В интервю за американската медия CNBC, Доналд Тръмп заяви, че "редкоземните елементи са част от споразумението му с Гренландия". Според президента на САЩ - както датската територия, така и Америка ще имат права върху минералите на острова.