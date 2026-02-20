Върховният съд на САЩ отмени мащабните мита на президента Доналд Тръмп, които той въведе по силата на закон, предназначен за използване при национални извънредни ситуации. Така бе отхвърлено едно от най-спорните му твърдения за властта му в решение с големи последици за световната икономика, предаде Ройтерс.

С 6 на 3 гласа съдиите потвърдиха решението на по-долната инстанция, че използването на този закон от 1977 г. от президента е превишило правомощията му. Върховният съд стигна до заключението си по дело, подадено от предприятия, засегнати от митата, и 12 щата на САЩ, повечето от които управлявани от демократи.

Тръмп използва митата като ключов инструмент в икономическата и външнополитическата си политика. Те бяха в основата на глобалната търговска война, която той започна след началото на втория си мандат като президент. Тази война отчужди търговските партньори, засегна финансовите пазари и причини глобална икономическа несигурност.

Прогнозираше се, че тарифите на Тръмп ще генерират през следващото десетилетие трилиони долари приходи за Съединените щати, които притежават най-голямата икономика в света. Администрацията на Тръмп не е предоставяла данни за събирането на митата от 14 декември 2025 г. Икономистите от Penn-Wharton Budget Model изчислиха, че сумата, събрана от тарифите на Тръмп въз основа на Закона за международните извънредни икономически правомощия, е над 175 милиарда долара. Тази сума вероятно ще трябва да бъде възстановена с решение на Върховния съд.

Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса, а не на президента, правомощието да налага данъци и мита. Но Тръмп вместо това се обърна към законово правомощие, като се позова на Законa за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), за да наложи тарифите на почти всеки търговски партньор на САЩ без одобрението на Конгреса. Тръмп е наложил някои допълнителни тарифи съгласно други закони, които не са предмет на този случай. Въз основа на правителствени данни от октомври до средата на декември, те представляват около трета от приходите от наложените от Тръмп тарифи.

IEEPA позволява на президента да регулира търговията при национална извънредна ситуация. Тръмп стана първият президент, който използва IEEPA, за да налага мита, един от многото начини, по които той агресивно разширява границите на изпълнителната власт, откакто се завърна на поста си, в области, толкова разнообразни, колкото репресиите му срещу имиграцията, уволнението на служители на федерални агенции, разполагането на вътрешни военни сили и военните операции в чужбина.

Тръмп определи тарифите като жизненоважни за икономическата сигурност на САЩ, прогнозирайки, че страната ще бъде беззащитна и съсипана без тях. През ноември заяви пред репортери, че без неговите тарифи "останалият свят ще ни се смее, защото са използвали тарифи срещу нас от години и са се възползвали от нас". Тръмп заяви, че Съединените щати са били малтретирани от други страни, включително Китай, втората по големина икономика.

След като Върховният съд изслуша аргументите по делото през ноември, Тръмп заяви, че ще обмисли алтернативи, ако съдът се произнесе срещу него по отношение на тарифите, казвайки на репортерите, че "ще разработи План Б". Министърът на финансите Скот Бесент и други служители на администрацията заявиха, че Съединените щати ще се позоват на други правни основания, за да запазят колкото се може повече от митата на Тръмп.

Сред тях са законова разпоредба, която позволява тарифи върху вносни стоки, заплашващи националната сигурност на САЩ, и друга, която позволява ответни действия, включително тарифи срещу търговски партньори, за които Службата на търговския представител на САЩ определи, че са използвали нелоялни търговски практики срещу американски износители.

Нито една от тези алтернативи не предлагаше гъвкавостта и динамиката на директните действия, които IEEPA осигури на Тръмп, и може да не е в състояние да възпроизведе пълния обхват на неговите тарифи своевременно.

Способността на Тръмп да налага мигновени мита върху стоки на всеки търговски партньор под егидата на някаква форма на обявена национална извънредна ситуация увеличи влиянието му върху други страни. Това накара световните лидери да се стремят към Вашингтон, за да осигурят търговски сделки, които често включваха обещания за милиарди долари инвестиции или други предложения за подобрен достъп до пазара за американски компании.

IEEPA исторически е бил използван за налагане на санкции на врагове или замразяване на активите им, а не за налагане на тарифи. Законът не споменава конкретно думата "тарифи". Министерството на правосъдието на Тръмп твърдеше, че IEEPA позволява тарифи, като упълномощава президента да "регулира" вноса за справяне с извънредни ситуации.

Бюджетната служба на Конгреса е изчислила, че ако всички настоящи тарифи останат в сила, включително митата, базирани на IEEPA, те ще генерират около 300 милиарда долара годишно през следващото десетилетие. Общите нетни митнически постъпления на САЩ достигнаха рекордните 195 милиарда долара през фискалната 2025 г., която приключи на 30 септември, според данни на Министерството на финансите на САЩ.

На 2 април, датата, която Тръмп нарече "Деня на освобождението", президентът обяви "реципрочни" тарифи върху стоки, внасяни от повечето търговски партньори на САЩ, позовавайки се на IEEPA, за да се справи с това, което той нарече национална извънредна ситуация, свързана с търговския дефицит на САЩ, въпреки че Съединените щати вече имаха търговски дефицити от десетилетия.

През февруари и март 2025 г. Тръмп се позова на IEEPA, за да наложи тарифи на Китай, Канада и Мексико, позовавайки се на трафика на често злоупотребяваното болкоуспокояващо фентанил и незаконни наркотици в Съединените щати като национална извънредна ситуация.

Тръмп използва митата, за да изтръгне отстъпки и да предоговори търговски сделки, както и като оръжие за наказване на държави, които предизвикват гнева му по нетърговски политически въпроси. Те варират от съдебното преследване на бившия президент Жаир Болсонаро от Бразилия, покупките на руски петрол от Индия, които помагат за финансирането на войната на Русия в Украйна, до антимитническа реклама от канадската провинция Онтарио.