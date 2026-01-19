Европейските правителства обмислят налагането на до 93 милиарда евро или 108 милиарда долара мита или пазарни ограничения на американски фирми в отговор на заплахите на президента Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО, които се противопоставят на опита му да завземе Гренландия, съобщават светомните медии.

Мерките за икономическо отмъщение се разработват, за да дадат на европейските лидери лост за влияние при ключови срещи с Тръмп на Световния икономически форум в Давос тази седмица, се казва в доклад на FT, който се позовава на служители, участвали в подготовката за срещите в Швейцария.

Големите държави от ЕС, сред които Германия и Франция, осъдиха тарифните заплахи на Тръмп като изнудване в неделя, като Франция предложи да отговори с редица неизпитани икономически контрамерки. Доналд Тръмп обеща в събота да въведе вълна от нарастващи тарифи за членовете на ЕС Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия и Финландия, както и за Великобритания и Норвегия, докато на САЩ не бъде позволено да купят Гренландия.

И осемте държави, които вече са обект на американски тарифи от 10% и 15%, изпратиха малък брой военни на огромния арктически остров на Дания, тъй като спорът със Съединените щати относно бъдещето му ескалира.

"Тарифните заплахи подкопават трансатлантическите отношения и рискуват опасна низходяща спирала", заявиха те в съвместно изявление. Датското учение в Гренландия е предназначено да укрепи арктическата сигурност и не представлява заплаха за никого,казват те, добавяйки, че са готови да се включат в диалог, основан на принципите на суверенитет и териториална цялост.

Източник: iStock Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен заяви в изявление, че е доволна от последователните послания от други държави, добавяйки: "Европа няма да бъде изнудвана", мнение, споделено от финансовия министър на Германия и министър-председателя на Швеция.

"Това, което прави, е изнудване", заяви нидерландският външен министър Давид ван Веел по нидерландската национална телевизия относно заплахата на Доналд Тръмп.

Координиран европейски отговор

Кипър, носител на ротационното шестмесечно председателство на ЕС, призова посланиците на извънредна среща в Брюксел късно в неделя, тъй като лидерите на ЕС засилиха контактите. Датският външен министър Ларс Локе Расмусен, който посети норвежкия си колега в Осло, заяви, че Дания ще продължи да се фокусира върху дипломацията, позовавайки се на споразумението, което Дания, Гренландия и САЩ сключиха в сряда за създаване на работна група.

"Въпреки че сега сме изправени пред тези заплахи, естествено ще се опитаме да останем на този път", коментира Расмусен.

"САЩ са и повече от президента на САЩ. Току-що бях там. В американското общество има и проверки и баланси."

Междувременно източник, близък до Еманюел Макрон, заяви, че френският президент настоява за активиране на Инструмента за борба с принудата, който може да ограничи достъпа до публични търгове, инвестиции или банкова дейност или да ограничи търговията с услуги, в които САЩ имат излишък с блока, включително цифрови услуги.

Ирландският премиер Майкъл Мартин заяви, че макар да няма съмнение, че ЕС ще отвърне на удара, е "малко преждевременно" да се активира инструментът. А италианският премиер Джорджия Мелони, която е по-близка до президента на САЩ, отколкото някои други лидери на ЕС, определи заплахата за мита в неделя като "грешка", добавяйки, че е говорила с Тръмп няколко часа по-рано и му е казала какво мисли.

"Той изглеждаше интересен в слушането", заяви тя на брифинг с репортери по време на пътуване до Южна Корея.

Позицията на Великобритания, която е "неподлежаща на предоговаряне"

Британският министър на културата Лиза Нанди заяви, че съюзниците трябва да работят със Съединените щати за разрешаване на спора.

"Нашата позиция по отношение на Гренландия не подлежи на договаряне... В наш колективен интерес е да работим заедно, а не да започваме словесна война", заяви тя пред Sky News.

Заплахите за тарифи от страна на САЩ поставят под въпрос търговските споразумения, сключени с Великобритания през май и с ЕС през юли. Ограничените споразумения вече са обект на критики относно неравномерния си характер, като САЩ поддържат широки тарифи, докато от техните партньори се изисква да премахнат вносните мита.

Европейският парламент вероятно сега ще спре работата си по търговското споразумение между ЕС и САЩ. Той трябваше да гласува за премахване на много вносни мита на ЕС на 26-27 януари, но Манфред Вебер, ръководител на Европейската народна партия, най-голямата група в парламента, заяви късно в събота, че одобрението не е възможно засега.

Германският депутат от Християндемократическата партия Юрген Хард също така повдигна въпроса пред изданието Bild, коментирайки, че това може да бъде последна мярка "за да се вразуми президентът Тръмп по въпроса за Гренландия". Политикът предлага бойкот на Световното първенство по футбол, на което САЩ са домакини тази година.