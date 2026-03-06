Германската компания Rheinmetall посети корабостроителницата в Мангалия, като разгледа възможностите за строителство на военни кораби в Румъния, съобщават източници на ProTV. Това е второто посещение на групата в Мангалия след миналогодишна визита.

Според източниците интересът на Rheinmetall е насочен към използване на част от съоръженията за конкретни проекти, а не към пълното придобиване на корабостроителницата. В екипа са участвали специалисти с опит във военното корабостроене, а посещението съвпада с процеса на интеграция на немската компания на подразделението за военни кораби NVL, собственост на Lurrsen. Сделката все още очаква одобрение от германския орган за конкуренция.

Интересът към Мангалия се обуславя и от плановете на Румъния за модернизация на военноморските си сили чрез програмата SAFE, която предвижда строителство на четири кораба - 2 бойни и 2 за водолази. Rheinmetall вече има регионален опит - в България компанията е участвала в строителството на 2 военни кораба в корабостроителницата във Варна.

Делегацията на Rheinmetall е посетила Мангалия заедно с представители на MSC, компания с кораби за ремонт в същия обект, като част от обсъждане на потенциални логистични сътрудничества.

Rheinmetall има вече редица дейности в Румъния - фабрика за военни превозни средства в Медиаш, център за поддръжка и сервизен хъб в Сату Маре, както и бъдеща фабрика за боеприпаси във Виктория.

Строителството на 4 военни кораба би могло да се окаже ключово за стабилизиране на корабостроителницата в Мангалия, която има стратегическо значение за страната.

Министърът на отбраната Раду Мируца подчерта, че корабостроителницата може да поеме и други проекти по програмата SAFE, включително за бронирани машини PIRANHA V и вериги MLI за пехотата, като част от усилията за укрепване на националната отбрана.

Договорите по програмата SAFE трябва да бъдат сключени до май тази година, като държавата настоява контролът и изпълнението на проектите да се реализират на място в Мангалия, с оглед на специфичните оперативни изисквания на военните.