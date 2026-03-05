A1 беше отличен от аналитичната компания Opensignal за високи постижения при мобилните мрежи и фиксирания широколентов интернет, съобщиха от телекома. Наградите бяха връчени на специална церемония на най-важното събитие в света на телекомуникациите - Световния мобилен конгрес в Барселона.

A1 получи признание за най-бързата 5G мрежа в Европа на 5G European Awards 2025, които оценяват представянето на мобилните мрежи на базата на реални потребителски данни от смартфони през първата половина на 2025 г. - става дума за милиарди реални измервания от устройства на потребители.

5G мрежата на A1 е с най-висока средна скорост на изтегляне от 356 Mbps в 5G в Европа

Фиксираният широколентов интернет на A1 се класира на първо място в България в категорията Постоянство в качеството (Consistent Quality) с резултат 75,2, според данни на Opensignal, събрани в периода 2 октомври - 30 декември, 2025 г. Това е показател за това колко ефективно мрежата реагира на типичните потребителски нужди без прекъсвания или влошаване на услугата.

A1 е и съвместен победител в категориите Надеждност (Reliability Experience) и Видео изживяване (Video Experience).

Източник: A1 България

"Инвестираме устойчиво, за да осигурим стабилна и бърза свързаност, на която клиентите могат да разчитат всеки ден - у дома, на работното място и в движение. Признанието както за фиксирания интернет, така и за 5G услугите показва, че когато технологиите, инженерната експертност и ясните приоритети вървят ръка за ръка, резултатът е по-добро потребителско изживяване", заяви Георги Коджаиванов, директор "Конвергентна мрежа и услуги", А1.

През януари A1 за трета поредна година беше обявен от Ookla за телекомът с най-бърза мобилна мрежа в България. А1 зае челната позиция в класацията със Speed Score™ от 80,18, медианна скорост на изтегляне от 337,58 Mbps и най-ниска медианна латентност по време на тест при изтегляне и качване на данни.