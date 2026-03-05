Любомир Тилев е новият генерален директор на IBM България, става ясно от официално съобщение. Той има над 15 години опит в компанията, като е заемал ключови регионални роли в областта на сигурността и технологичните решения.

"Новата роля бележи ключов момент в професионалното му развитие, а той изразява готовност да работи активно и в тясно сътрудничество с екипа, партньорите и клиентите за постигане на още по-добри и устойчиви резултати", пишат от IBM България.

Досегашният генерален директор Георги Ганев продължава своята кариера в нова международна роля в рамките на компанията, като поема позицията General Manager Data & AI Central Eastern Europe Territories.

"Преминаването му към международна роля отразява високата оценка, която глобалната организация дава за неговия дългогодишен опит и постигнатите резултати", се посочва в прессъобщението.

IBM България съществува от 1992 г., като основната му дейност е предоставянето за ползване на инфраструктура и софтуер и свързаната с тях техническа поддръжка, разработване на адаптирани решения и консултации, главно за финансовия сектор.

Служителите у нас са над 1750, приходите за 2024 г. са близо 191 милиона лева, а печалбата - над 11 милиона лева.