Бехар Диша е новият генерален директор на ТИТАН Златна Панега, част от Групата ТИТАН, считано от януари 2026 г. Той наследява Адамантиос Францис, под чието ръководство компанията постигна устойчиво подобрение на ключови производствени и бизнес показатели и реализира множество инициативи в областта на модернизацията и декарбонизацията.

Адамантиос Францис остава в Групата на ТИТАН на регионална консултантска роля и ще подкрепя развитието на бизнеса в Югоизточна Европа, като по този начин ще осигури плавна приемственост в управлението.

Бехар Диша се присъединява към Групата ТИТАН през 2009 г. в ТИТАН Албания като Мениджър "Производство". През 2018 г. продължава професионалния си път в ТИТАН Косово - първоначално като директор на завода, а впоследствие като генерален директор. В тази роля той се утвърждава като последователен и ефективен лидер, който допринася за трайното подобрение на оперативните резултати и за значителния напредък в областта на безопасността - сфера, в която компанията заема водеща позиция в региона на Югоизточна Европа.

Назначението на Бехар Диша е част от стратегията за развитие на лидерите в региона и отразява фокуса на Група ТИТАН върху насърчаването на вътрешни таланти с доказан управленски и оперативен опит.

"За мен е чест да поема ръководството на ТИТАН Златна Панега в момент, в който индустрията се трансформира с бързи темпове. Ще работим последователно за подобряване на екипността, бизнес резултатите, за ускоряване на нашите инициативи в областта на устойчивото развитие и за още по-тясно партньорство с нашите клиенти, партньори и местните общности. Убеден съм, че заедно ще постигнем значими резултати", заяви Бехар Диша, генерален директор на ТИТАН Златна Панега

Като част от регионалния лидерски екип на Групата ТИТАН, Бехар Диша има ключов принос за инициативи, свързани с търговската трансформация, развитието на продуктови решения и оптимизирането на производствените показатели. Неговата експертиза и управленски стил внасят стабилност и силна посока в следващия етап от развитието на компанията в България.