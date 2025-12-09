Apple може да е най-скъпата технологична компания в света, но това не я застрахова от тежки сътресения във висшия мениджмънт. Производителят на iPhone и Mac не може да намери вярната стратегическа посока след впечатляващ провал на AI стратегията и все по-очевидно грешния залог на "пространствените компютри" Vision Pro, които не създадоха очаквания огромен пазар.
В резултат започнаха да си тръгват ръководители на различни подразделения. През миналата седмица крак повлече отговорният за изкуствения интелект Джон Джанандреа. Той беше "разжалван" на фона на видимо по-бавното развитие на Apple Intelligence платформата, като шумно рекламираният AI ъпгрейд на Siri се отложи с около година. Затова и работата по асистента беше отнета от Джанандреа малко преди той да обяви, че си тръгва.
Малко след него и ключовият дизайнер на потребителски интерфейси Алън Дай анонсира оттеглянето си.
В четвъртък генералният съветник Кейт Адамс и вицепрезидентът по околната среда, политиката и социалните инициативи Лиза Джаксън обявиха, че ще напуснат постовете си догодина. По-рано пък напуснаха главният оперативен директор Джеф Уилямс и финансовият Лука Маестри.
В началото на новата седмица Bloomberg съобщи, че според източници вътре в Apple вицепрезидентът по хардуера Джони Сруджи е съобщил на главния изпълнителен директор Тим Кук, че "сериозно обмисля" да напусне компанията - въпреки оферта за по-високо възнаграждение и повишение до главен технологичен директор.
Сруджи побърза да напише писмо, с което да увери колегите си, че няма намерение да си ходи "в скоро време", но целият сюжет е показателен за напрежението по високите етажи в Apple.
Вицепрезидентът се смята за архитект на може би най-важния ход на Apple в ерата "Тим Кук" - преминаването към собствени процесори за персоналните компютри. Компанията използва своята експертиза в Arm-базираните решения за смартфони, като създаде M-серията чипове, които съчетават висока производителност и изключителна икономия на енергия.
Шефът на хардуерното подразделение Джон Тернус се счита за основния кандидат за наследник на Кук като главен изпълнителен директор. Според мнозина, на Apple в момента им трябва инженер на кормилото.