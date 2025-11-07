Когато пазарът на акции започне да звучи като повторение на стара мелодия — "AI, AI, AI" — истинските инвеститори започват да търсят нови тонове. Именно затова последният скрийн на шест подценени компании от индекса S&P 500 привлече вниманието на Уолстрийт. Тези акции не са сред имената, които се изстрелват при всяка новина за изкуствен интелект, но притежават нещо по-рядко: висок растеж на разумна цена, или така наречените GARP plays (Growth At a Reasonable Price).

В контекста на силно концентриран пазар, където топ 10 компании вече формират над 40% от S&P 500 - ниво, невиждано от 70-те години - този тип открития са свежа глътка въздух. Докато гигантите като Apple, Microsoft и Nvidia продължават да изтеглят индекса нагоре, в периферията се оформя друг фронт - на стойността, стабилността и реалния растеж.

Анализаторите от Jefferies напомниха, че настоящият възход на пазара все още не е достигнал екстремите на дот-ком ерата. Докато тогавашният балон изстреля индекса със 266%, текущото рали е само 85%. С други думи, ако растежът на печалбите продължи, "бичият пазар" все още не е приключил.

Но въпросът днес не е колко може да поскъпне индексът, а кои компании могат да растат по-бързо от него, без да струват колкото малка държава. Точно там се появява тази шестица — Micron, Huntington Bancshares, First Solar, Meta Platforms, BlackRock и Seagate — различни по сектор, но обединени от две неща: растеж и подценяване.

Компания Очакван ръст на продажбите (CAGR 2025-2027) Очакван ръст на EPS Forward P/E EPS (2026) EPS (преди 3 месеца) Micron (MU) +20.3% +31.2% 12.7× $17.25 $12.54 Huntington Bancshares (HBAN) +18.2% +14.8% 9.2× $1.67 $1.57 First Solar (FSLR) +17.0% +39.4% 11.9× $22.63 $22.53 Meta Platforms (META) +16.3% +12.4% 21.2× $30.59 $29.54 BlackRock (BLK) +13.8% +13.9% 20.1× $54.30 $52.09 Seagate (STX) +13.0% +25.3% 20.2× $12.93 $11.23

На пръв поглед тази таблица е просто набор от цифри. Но всъщност разказва история за две Америки — едната, която гони облаците на изкуствения интелект, и другата, която гради реална стойност на земята. Micron стои в пресечната точка между паметта и бъдещето - буквално, тъй като е водещ производител на DRAM и NAND, които са гръбнакът на AI инфраструктурата. Meta, въпреки бурите около разходите за метавселената и AI, продължава да генерира печалби, с темпо на растеж двойно по-бързо от индекса.

BlackRock е може би най-тихият представител в списъка, но вероятно и най-показателният. Докато инвеститорите обсъждат "AI революцията", BlackRock стои отстрани и събира дивидентите от управлението на капиталите, които се вливат в тази революция. Понякога най-умният залог не е върху мината, а върху компанията, която продава кирки.

First Solar е различен звяр - компания на ръба между енергийния преход и индустриалното възраждане в САЩ. С почти 40% очакван ръст на печалбите, тя олицетворява посоката на "новата стара икономика" - реални заводи, реални продукти, и данъчни стимули, които изравняват игралното поле срещу Азия.

Seagate също заслужава внимание. Докато светът говори за облаци и AI модели, някой трябва да съхранява тези петабайти данни. И този "някой" често е Seagate - една от малкото компании, която не само оцеля след бума на SSD-технологиите, но и намери нова ниша в индустриалните и облачни решения.

Интересното е, че Meta е единствената от топ 10 в S&P 500, която премина скрийнинга. Това не е случайно - не защото другите не растат, а защото повечето растат твърде скъпо. Meta, с forward P/E около 21 и двуцифрен растеж на печалбите, изглежда като балансиран играч между растеж и стойност - рядко съчетание в Big Tech средата на 2025 година.

Анализаторите на Jefferies подчертават, че текущият пазар няма характеристиките на класически балон. Печалбите растат реално, компаниите генерират свободен паричен поток, а макроикономическата база - стабилен потребител и понижаващи се лихви - поддържа апетита за риск. В този контекст, подобни подценени "GARP" акции може да се окажат тихите звезди на следващия цикъл.

Ако погледнем историята, всеки бичи пазар минава през три фази: първо растат мечтите, после печалбите, а накрая стойността. Днес сме някъде между второто и третото. Това е времето, когато шумът започва да отстъпва пред числата.

Така че може би най-умният ход не е да се гони следващата голяма тема, а да се намерят онези шест компании, които ще растат без да крещят. Пазарът винаги награждава търпението, особено когато растежът е реален, а цената - все още разумна.

