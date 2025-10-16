Пазарната тежест на Nvidia в индекса S&P 500 достигна исторически връх. Според анализ на финансовото издание The Kobeissi Letter компанията представлява средно 8% от общата капитализация на индекса през 2025 г. - най-високият дял, регистриран от която и да е компания от 1974 г. насам.

Така Nvidia изпреварва Apple, която шест поредни години беше на върха. Сегашният лидер в полупроводниковата индустрия измести технологичния гигант от Купертино още миналата година, когато за кратко стана и най-скъпата компания в света.

Според публикация на изданието последният подобен случай е от 70-те и 80-те години, когато IBM доминира пазара в продължение на 15 години, а преди това - General Motors цели 18 години между 50-те и 70-те години.

Shocking stat of the day:



Nvidia, $NVDA, has reflected 8% of the S&P 500's market cap on average in 2025, the highest percentage of any company in the index.



It has surpassed Apple, $AAPL, which held the top spot for the previous 6 consecutive years.



Nvidia’s market weight… pic.twitter.com/tgI1fZL4Oe — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 15, 2025

Днес стойността на Nvidia надхвърля границите на корпоративния свят - с пазарна капитализация от 4,37 трилиона долара тя вече надминава брутния вътрешен продукт на държави като Канада (2,24 трилиона долара за 2022 г.).

В глобален мащаб компанията формира 5,04% от индекса MSCI All Country World - повече от дела на цели борсови пазари като японския (4,78%), китайския (3,33%), британския (3,23%) и канадския (2,92%).

В сряда акциите на Nvidia се понижиха минимално с 0,09% до 179,83 долара, но поскъпнаха с 1,05% в следборсовата търговия. От началото на годината книжата на компанията са поскъпнали с 30%, като анализаторите продължават да отчитат положителна тенденция в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.