Когато пазарът пада с 900 пункта и вместо паника виждаш ентусиазъм, това вече не е здравословен оптимизъм, а психология на края на цикъла. Миналия петък, според данни на MarketWatch, американските индивидуални инвеститори са осъществили най-големия си обем покупки от януари 2021 г. насам — периода на култовата еуфория около GameStop. Това беше моментът, в който дребният инвеститор вярваше, че може да победи Уолстрийт. Днес, четири години по-късно, същият инстинкт се завръща - но в различен контекст: бичият пазар е на три години, лихвите падат, индексите са близо до рекордите, а инвеститорите вече не се страхуват от нищо.
Проблемът не е в покупките сами по себе си, а в тяхната увереност. Историята показва, че най-опасният момент за пазара настъпва не когато всички са уплашени, а когато всички вярват, че няма за какво да се тревожат. Данните на професор Робърт Шилър от Йейл, който следи индекса на Buy-on-Dips Confidence, ясно показват, че колкото по-силно е убеждението на инвеститорите, че пазарът ще се възстанови след спад, толкова по-слабо се представя S&P 500 в следващите месеци. С други думи - когато масите вярват, че всеки спад е възможност, пазарът вече е изчерпал кислорода си.
Контрарийните индикатори не лъжат често. През януари 2021 г. ентусиазмът на дребните инвеститори доведе до последен спринт нагоре, преди последвалата корекция от над 20%. През 2007 г. мнозина също купуваха "всяко потапяне", убедени, че ипотечният сектор е под контрол. През март 2000 г. никой не искаше да стои извън пазара - всеки спад беше "уникален шанс". И трите сценария завършиха по един и същи начин: илюзията за безкраен растеж бе прекъсната от реалността на цикъла.
Днешният пазар напомня точно на това. Въпреки правителствената парализа във Вашингтон, забавящата се икономика и кредитните тревоги в банките, индексите продължават да се покачват. S&P 500 е едва 1.2% под историческия си връх, Nasdaq се задържа близо до върхове, а VIX - "индексът на страха" - колебливо сигнализира тревога. И въпреки това, поведението на инвеститорите излъчва самодоволство.
Изследване на Robinhood Markets потвърждава тревожната тенденция. Анализът на поведението на потребителите на платформата показва, че акциите, които са най-силно купувани от дребните инвеститори в даден ден, изостават от пазара с около 5% през следващия месец. Причината е проста - масовият ентусиазъм не е сигнал за стойност, а за прекомерен риск. В свят, където мобилното приложение се превръща в търговски инструмент, а социалните мрежи заменят анализа, пазарът се движи от импулси, не от преценка.
Това не означава, че следващият спад ще е моментален. Както подчертава Марк Хълбърт, колумнист в Market Watch, бичите пазари често имат последна "бляскава фаза", в която купувачите на спада продължават да печелят - докато изведнъж престанат. Историята не предупреждава кога ще стане това, а само че когато мнозинството започне да вярва, че спадове вече не съществуват, пазарът вече е на ръба.
Днешната пазарна еуфория е напоена с противоречия. Печалбите на компаниите растат, но реалните маржове се свиват. Инвеститорите аплодират всяко понижение на лихвите, без да се питат защо централните банки отново прибягват до стимули - дали защото икономиката наистина е стабилна, или защото под повърхността започва забавяне. А в същото време дългът на домакинствата и корпорациите е на рекордни нива, а цените на активите - на границата на историческите оценки.
Когато Уорън Бъфет казва "бъди страхлив, когато другите са алчни", той не дава морален съвет, а чисто математическа формула. Рискът расте не когато пазарът пада, а когато хората престанат да го забелязват. Сегашният момент е точно такъв - страхът е изчезнал, а самоувереността е върховна. Всеки "спад" се купува, всеки сигнал за тревога се игнорира, всеки анализатор, който предупреждава, се нарича песимист. Но именно тогава, когато консенсусът е единодушен, идва обратът.
Пазарът живее не от факти, а от вярвания. Днес вярата е, че ликвидността ще спасява всичко, че технологиите ще растат безкрайно, че геополитиката е просто шум. Но тази вяра не е устойчива — тя се храни от инерцията на предишните печалби. Младите инвеститори, които никога не са преживели истински мечи пазар, виждат всеки спад като възможност. Но възможността и капанът често изглеждат еднакво.
Пазарите не се обръщат от лоши новини, а от липсата на страх. В момента има достатъчно данни за забавяне на ръста, за прегряти оценки и за нарастващи кредитни рискове, но тези факти не влияят на цените. Това е именно тънкият момент, когато инвеститорите гледат в една посока, а реалността се подготвя да ги изненада от другата.
И все пак, този анализ не е апокалиптичен. Той е просто напомняне, че цикълът винаги се повтаря. Всяка вълна на оптимизъм завършва със същата ирония: в момента, в който всички вярват, че пазарът няма как да падне, именно тогава той започва да го прави.
Сегашният сигнал не е "бягай", а "бъди нащрек". Когато виждаш тълпи, които купуват спадове с увереност, когато социалните мрежи са пълни с фрази като "всичко ще се върне нагоре", когато статистиката показва рекорден оптимизъм сред инвеститорите - тогава рискът вече не е външен. Той е вътре в самата система.
Пазарът ще продължи да расте - докато не престане. Но както показват данните на Шилър, доходността след високи нива на доверие винаги е по-слаба. Няма значение дали обратът идва след седмица или след шест месеца - посоката на психологията вече е обърната. Когато купуваш не защото виждаш стойност, а защото вярваш, че цените винаги се възстановяват, вече не си инвеститор. Ставаш част от последния балон на увереността.
Днешният пазар не е в криза - той е в заблуда. И както при всяка заблуда, моментът на пробуждане е внезапен и болезнен. Еуфорията от "купувай спада" може да продължи, но колкото повече хора вярват в нея, толкова по-близо е краят ѝ.
Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.