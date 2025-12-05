Футболната легенда Кристиано Роналдо обяви инвестицията си в AI платформата за онлайн търсене Perplexity AI, оценена на 20 милиарда долара, което е най-новото начинание в разширяващото се бизнес портфолио на спортиста, пише Investing.com.
"Любопитството е необходимо условие за величието. Печелиш, когато всеки ден продължаваш да задаваш нови въпроси. Ето защо съм горд да обявя инвестицията си в Perplexity", заяви Роналдо в публикация в X. Партньорството включва специална страница "Perplexity x CR7", която представя кариерата на 39-годишния носител на Златната топка.
От потребител до инвеститор
Връзката на Роналдо със стартиращата компания от Сан Франциско започва като потребител, преди да се превърне в инвестиция. През октомври той публично благодари на Perplexity за помощта при изготвянето на речта му за наградата Prestige Globe Award, като разкри по време на церемонията, че се е обърнал към AI инструмента, защото е бил притеснен (чувство крайно неприсъщо за него на терена - б.р.).
"Днес следобед седях на масата и мислех какво да кажа в тази реч. Тогава направих малко проучване за Perplexity - ако не го познавате, потърсете го по-късно - и това ми помогна малко", каза Роналдо на церемонията.
Огромното присъствие на футболната звезда в социалните мрежи - над 1 милиард последователи в основните платформи, може да разшири потребителската база на Perplexity.
Основана през 2022 г. от главния изпълнителен директор Аравинд Сринивас и други бивши изследователи от OpenAI, Google и DeepMind, Perplexity се позиционира като отговорна AI платформа, която предоставя разговорни отговори с цитати, а не традиционни резултати от търсене.
Стартъпът се конкурира директно с Google Search и ChatGPT на OpenAI.
Компанията достигна оценка от 20 милиарда долара през септември 2025 г., след като си осигури 200 милиона долара ново финансиране.
Perplexity обработва над 780 милиона заявки месечно и отчита годишни приходи от близо 200 милиона долара, според източници, запознати с компанията. Платформата пусна Comet, уеб браузър, задвижван от изкуствен интелект, през юли 2025 г.
Известни инвеститори без кариера в "Реал" (Мадрид) и "Манчестър Юнайтед" са Джеф Безос, Nvidia и SoftBank.