Международният яхтен производител Bering Yachts работи активно на новата си локация в Бургас и вече напредва работата по първите три от серия от 10 големи катамарана. Това съобщи кметът на морския град Димитър Николов.

Bering Yachts избра Бургас за свой европейски център през 2022 г. През септември миналата година компанията завърши изграждането на първия си катамаран от типа BC60.

Плавателните съдове, които сега произвежда са, от същия клас. Те са с изцяло алуминиеви корпуси, хибридни двигатели, дължина от 20 метра и тегло от 60 бруто регистър тона.

"По данни на компанията производител, 20 милиона евро ще бъдат преките инвестиции в земята, в цеховете, в организацията на производството в южната индустриална зона на Бургас. Там ще бъдат открити минимум двеста постоянни работни места и се планира стартиране на производството на серия от по-нискобюджетни малки плавателни съдове за рибарския флот. Те ще са до 15 метра, с икономични дизели", посочи още Николов.

Предвижда се в Бургас да се извършва цялостна реализация на плавателните съдове - от алуминиево корпусостроене през монтаж, довършителни работи и интериор.

Източник: Facebook / Димитър Николов

Към момента Bering Yachts, в която съдружници са родените в Русия Александър Вяткин и Алексей Михайлов, все още има само 14 служители у нас.