Гръцкото дружество на италианския производител на строителни материали MAPEI планира изграждането на нов производствен завод. Съоръжението ще бъде изградено в Солун, а прогнозната стойност на инвестицията възлиза на €20 милиона.

Намеренията идват в отговор на нарастващото търсене на продукти както на гръцкия, така и на международните пазари. Това заяви генералният мениджър на MAPEI Hellas д-р Спирос Папагианакис по време на корпоративно събитие, цитиран от местни медии.

Новият проект е част от по-широката регионална стратегия на италианската група за ръст в региона.

В момента процесът е на етап избор на терен, а строителството се очаква да започне през 2026 г. Новият завод ще подпомогне увеличаването на производството, което тази година ще достигне около 100 000 тона, a се предвижда да надхвърли 120 000 тона през наближаващата 2026 г.

През 2024 г. MAPEI Hellas е реализирала оборот от приблизително €40 милиона и очаква да надхвърли €50 милиона до края на годината. Компанията изнася продукти за 3 континента и 7 държави в региона на Източното Средиземноморие и Северна Африка - сред които Кипър, Израел, Ливан, Малта, Албания, Либия и Мароко.

Част от регионалната мрежа - MAPEI България

Компанията е добре позната и у нас. MAPEI България ЕООД, дъщерно дружество на италианската Mapei S.p.A., оперира на българския пазар от 2009 г. Дружеството разполага със завод за сухи смеси в Русе, който обслужва клиенти както в България, така и в региона.

Предприятието произвежда строителни материали за различни сегменти - от жилищно и инфраструктурно строителство до индустриални приложения.

MAPEI България развива и мрежа за дистрибуция и техническо обслужване, като към момента в дружеството работят над 90 служители.