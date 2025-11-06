Coca-Cola İçecek Kazakhstan ще изгради четвърти завод за бутилиране в западния град Актобе. Проектът бележи следващата фаза от дългосрочната стратегия на компанията за разширяване на присъствието й в страната и региона. Тя е дъщерно дружество на турската Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) - един от основните бутилиращи партньори на The Coca-Cola Company за региона на Близкия изток и Централна Азия.

Рамковото споразумение за строителството беше подписано между Coca-Cola İçecek Kazakhstan и Министерството на земеделието на Казахстан.

Според плановете на компанията, изграждането на новото съоръжение ще започне през 2026-а, като след пускането му в експлоатация ще бъдат открити над 120 нови работни места. Заводът ще бъде оборудван с високоефективни екологични технологии и системи за управление на отпадъците, съобразени с международните стандарти за устойчиво производство, разкриват инвеститорите.

"Заводът в Актобе ще разшири нашата производствена мрежа, ще създаде нови възможности за заетост и ще подпомогне устойчивия растеж на региона", коментира Вели Динчел, генерален мениджър на Coca-Cola İçecek Kazakhstan.

От страна на държавата, министърът на земеделието Айдарбек Сапаров подчерта, че инициативата демонстрира успешно публично-частно партньорство. Това ще повиши индустриалния капацитет на региона и ще насърчи внедряването на иновативни и екологично отговорни решения, категоричен бе той.

Coca-Cola İçecek управлява 36 завода в 12 държави, включително 3 към момента в Казахстан - в Алмати, Астана и Шимкент. Предстоящият проект в Актобе идва непосредствено след откриването на модерния завод в Шимкент, реализиран с инвестиция от около $51,5 милиона.

Компанията оперира на казахстанския пазар от 1994 г., като досега е инвестирала над $200 милиона в местната икономика. От 2013 г. насам тя е внесла почти $0,5 милиарда под формата на данъци и е допринесла с над $900 милиона за БВП на страната, показват статистиките.

Coca-Cola İçecek произвежда и разпространява напитките Coca-Cola в Турция, Казахстан, Пакистан, Ирак, Узбекистан, Бангладеш, Азербайджан, Киргизстан, Йордания, Таджикистан, Туркменистан и Сирия.