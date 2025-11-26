Инвеститори от Обединените арабски емирства планират да вложат над $14 милиарда в изграждането на нов градски комплекс в Алматинската област, съобщиха регионалните власти. Проектът Talgar Eco City се реализира от Talgar Development Ltd., компания със съвместно участие между казахстанската Dinar Holding Ltd. и Forty Four Degree Property Investment LLC (ОАЕ).

Според плановете новият град ще се простира на 11,8 млн. кв. м и ще може да приюти до 180 000 жители. За сравнение, настоящият град Талгар има население от 65 800 души. Проектът включва жилищни квартали, училища, медицински заведения, търговски и развлекателни центрове, както и зелени обществени пространства.

По време на среща с губернатора на Алматинската област Марат Султангазиев, директорът на Talgar Development Ltd. Хайсам Каддура посочи, че проектът ще бъде ориентиран към екологична устойчивост и внедряване на екологични технологии.

Планира се и изграждане на инфраструктура, използваща изкуствен интелект.

Проектът предвижда създаването на 36 000 работни места. Местните власти заявиха готовност да окажат пълна подкрепа. В това число влиза изграждането на комунални мрежи и развитие на външната инфраструктура в рамките на програмата за развитие на Алматинската агломерация.

Генералният план е разработен от международната архитектурна фирма AE7, базирана в ОАЕ. Съвместното предприятие Talgar Development Ltd. е регистрирано през август в Международния финансов център Астана. Според eGov, собственици на Dinar Holding Ltd. са казахстанецът Раймбек Бакътули и чуждите граждани Абубакр Ахмед Абделбаги Нурейн и Хайсам Каддура.