Обединените арабски емирства стартират проект за изграждането на жилищен комплекс в квартал Ал Мамура между Абу Даби и Дубай. Инвестицията е в размер на 55 милиарда дирхама (15 млрд. долара), съобщава The ​​National.

Проектът стартира на фона на задълбочаващата се криза с имотите в страната. През 2022 година търсенето на жилища в по-големите градове надминава предлагането. Това е резултат от увеличаващото се население, както и повишаващия се стандарт на живот. Страната продължава да привлича милионери от целия свят, което допълнително задълбочава проблема.

През първата половина на 2025 г. общата стойност на сделките в столицата се увеличава с 42% до 54 милиарда дирхама, а обемът - с 25% до 15 578, показват данни от доклад на Центъра за недвижими имоти в Абу Даби. Цените също се повишават с над 10%.

По план новият проект включва изграждането на повече от 16 хиляди апартамента, вили и къщи, голям търговски център, както и три луксозни хотела. Освен жилищни сгради, на територията на комплекса ще има още офиси, училища, детски градини, два университета, джамии, болница, голф игрище, спортни центрове и дори музеи.

Слънчеви панели ще бъдат инсталирани по покривите и фасадите на сградите, като целта е 60% от нужната енергия да се набавя от възобновяеми източници.

Интересното е, че превозните средства ще бъдат забранени, за да се премахне рискът от произшествия, пише Times of Dubai. Според фирмата изпълнител комплексът ще бъде свързан с градовете чрез Etihad Rail - пътнически влак, който стартира през 2026 година и се очаква да свърже всичките седем емирства.

Изпълнението на проекта е възложено на Mira Developments - дубайска компания, която оперира в ОАЕ, Салала, Оман и Тбилиси. Той ще бъде финансиран със собствен капитал на компанията в партньорство с швейцарски фондове, отбеляза собственикът Тимур Мамайханов.

Миналата седмица компанията подписа споразумение на стойност 2,47 милиарда дирхама (672 млн. долара) за закупуването на земя в Ал Мамура от AD Ports Group.

We have signed a land sale agreement with Mira Developments LLC, valued at AED 2.47 billion, for the development of one of the largest mixed-use communities in the Al Mamoura district of Abu Dhabi, the land which forms part of the Group’s 16 square-kilometre Town Centre Area. pic.twitter.com/XpV5r4lNZZ — AD Ports Group (@ADPortsGroup) October 6, 2025

"Това е най-доброто място в ОАЕ. Намира се на главния път между две от най-големите международни летища - "Ал Мактум" и "Зайед", обясни Мамайханов.

Очаква се комплексът да бъда завършен до края на 2035 година.