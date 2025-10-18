Скокът в цената на Биткойн е помогнал за създаването на още 70 000 нови криптомилионери през последната година. Това добавя стотици милиарди долари потенциални разходи за глобалната икономиката, съобщава CNBC.

В момента има приблизително 241 700 души с крипто активи на стойност 1 милион долара или повече, което е с 40% повече от миналата година, според Henley & Partners и New World Wealth. Вече има 450 души с крипто активи на стойност 100 милиона долара. Има и над 36 криптомилиардери, според данните от нов доклад.

Цената на BTC се е увеличила повече от два пъти през последната година, тъй като доларът пада и нарастват опасенията относно дефицитите и фискалните разходи. По-благоприятното регулиране в САЩ и по-широкото приемане от инвеститори и традиционни компании за финансови услуги също увеличават търсенето. наскоро Биткойн надхвърли 125 000 долара за първи път, преди да тръгне надолу.

Общата пазарна капитализация на световните криптовалути скочи до над 4,3 трилиона долара, добавяйки 2 трилиона долара богатство за много хора и компании през последните три години. Макар и все още малък в сравнение с последните печалби на фондовия пазар - Nvidia например струва над 4 трилиона долара - крипто бумът създаде значително богатство най-вече сред милениалите и по-младите крипто инвеститори.

"Биткойн се превръща в основата на паралелна финансова система, където не е просто инвестиция за спекулации с покачването на цената на фиатните валути, а базова валута за натрупване на богатство", каза Филип Бауман, основател на Z22 Technologies - фирма за търговия с криптовалути.

Новият клас крипто богаташи е толкова пресен, че надеждните изследвания на техните навици за харчене и инвестиране все още са оскъдни. Едно ново изследване на група икономисти, анализирали крипто портфейлите, все пак хвърля светлина върху някои общи характеристики и разходи.

Проучването, проведено от професорите Дарън Айело, Марк Джонсън и Джейсън Котър от университета Бригъм Йънг, заедно със Скот Бейкър от университета Нортуестърн, Тетяна Балюк от университета Емори и Марко Ди Маджо от Импириъл Колидж Лондон, разглежда крипто инвеститорите въз основа на преводи към и от крипто борси.

Те установяват, че крипто инвеститорите харчат приблизително 9,7 цента за всеки долар добавено крипто богатство. Това съотношение, известно като пределна склонност към харчене, е повече от два пъти по-високо от нивото, обикновено наблюдавано при печалби на фондовия пазар или стойности на жилищата. Тъй като крипто инвеститорите са склонни да бъдат по-млади, те също така са склонни да харчат повече от печалбите си в сравнение с по-възрастните инвеститори.

Източник: iStock

Авторите на доклада изчисляват, че добавеното богатство, генерирано от крипто печалби, е представлявало 145 милиарда долара допълнителни разходи през 2024 г., или около 0,7% от общото потребление в САЩ. Спадът на криптовалутите обаче има обратен ефект.

"Въпреки че масивният ръст на крипто богатството през последното десетилетие вероятно е допринесъл положително за икономическия растеж чрез преливане на потреблението, тази симетрия предполага, че големите сривове на криптовалутите биха могли да окажат значителен отрицателен натиск върху икономиката, тъй като инвеститорите намаляват потребителските разходи", пише в проучването.

Авторите казват, че крипто инвеститорите са склонни да се разделят на две широки категории - случайни крипто инвеститори, които имат относително малка част от инвестициите си в криптовалути, и "ол-ин" инвеститори, които разпределят 100% от инвестициите си в криптовалути.

Една част от крипто инвеститорите са склонни да харчат по-голямата част от печалбите си. "Ол-ин" инвеститорите пък рядко променят разходите си, тъй като имат "силни убеждения" за бъдещето на криптовалутите и рядко продават.

Що се отнася до разходите им, крипто богаташите, които си купуват Lamborghini и Rolex, изглеждат по-скоро като изключение, отколкото като правило. Проучването посочва, че по-голямата част от потреблението на забогателите с крипто отива за ресторанти, забавления и стоки за широка употреба. По-ранно проучване на групата установи, че недвижимите имоти са много популярни сред крипто богатите.

Проучването разглежда цените на жилищата в окръзи с голяма крипто популация спрямо окръзи с ниска крипто популация. Оказва се, че когато BTC скочи, цените на жилищата нарастват с 0,46% по-бързо в районите с голям брой население, притежаващо криптовалута.

"Установяваме, че увеличението на крипто богатството причинява значителен ръст на цените на жилищата", пише в проучването.

Ценовият бум на Биткойн обаче може да не доведе до внезапен потоп от разходи. Тад Смит, бивш изпълнителен директор на Sotheby's, сега партньор в 50T Funds - компания за растеж на капитала, фокусирана върху цифрови активи, казва, че много богати крипто инвеститори се държат за своя Биткойн и за други токени, очаквайки по-нататъшно покачване на цената.

"Те искат да бъдат напълно сигурни и изчакват. За тях сега не е моментът да продават", коментира Смит.

Експертът допълва, че докато някои дългогодишни мега-притежатели на BTC, известни като "китове", може от време на време да осребрят малка част от своите активи при текущото покачване на цените. По-голямата част от ангажираните крипто инвеститори наливат още повече пари в този клас активи.

В дългосрочен план, с напредването на възрастта на крипто инвеститорите и създаването на семейства, по-голямата част от разходите им ще отиват за недвижими имоти, а не за лъскави коли или часовници.

"В последния голям цикъл те бяха по-млади. Сега много от тях имат деца и имат разрастващо се семейство, за което да мислят. Така че изборът им на начин на живот е различен."

Същевременно разходите на крипто-богатите вероятно ще се ускорят, тъй като продуктите за кредитиране, обезпечени с криптовалути, стават по-приемливи.

Зак Принс, ръководител на GalaxyOne - нова платформа за търговия и финансиране на Galaxy Digital, казва, че закупуването на къща е било трудно за много богати крипто инвеститори поради тяхното крипто обезпечение.

"Днес, ако искате да вземете заем срещу криптовалута, има относително ограничени възможности. Чувал съм безброй ужасяващи истории от хора, които имат милиони долари в крипто и искат да си купят имот, но не могат да получат одобрение за ипотека от традиционните банкови кредитори."

Тази тенденция обаче може би се обръща. Бил Пулт, директор на Федералната агенция за жилищно финансиране, наскоро издаде директива, според която активите в криптовалута могат да се включат при погасяването на ипотечни кредити.