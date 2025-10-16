Австралия, която е третият по големина пазар за крипто банкомати в света, затяга контрола им. Министърът по киберсигурност на страната Тони Бърк подготвя законопроект, който ще даде на финансовото разузнавателно звено AUSTRAC правомощия да ограничава или забранява крипто банкомати, считани за "високорискови продукти", съобщава Coinfomania.

Това предложение идва на фона на засилващи се притеснения, че подобни устройства се използват за пране на пари и че проследяването на незаконни средства чрез тях се оказва трудна задача.

"Разбира се, не всички потребители участват в престъпна дейност, но делът на подозрителните трансакции през крипто банкомати е тревожен и значително по-труден за наблюдение в сравнение с традиционната банкова система", пояснява Бърк, цитиран от местните медии.

Министърът подчертава, че правителството няма да налага пълна забрана, но ще предостави на AUSTRAC гъвкави правомощия да действа, когато определени технологии представляват висок риск - стъпка, която ще позволи адаптивно регулиране на нововъзникващи продукти.

Източник: iStock

Австралия бързо се превърна в третия по големина пазар за крипто банкомати в света, като вече разполага с над 2,000 машини - огромен скок спрямо едва 67 през 2022 година. Повечето устройства се управляват от Localcoin, Coinflip и Bitcoin Depot.

Coinflip защити ролята на крипто банкоматите, посочвайки, че те вече спазват строги правила за идентификация на клиенти (Know Your Customer), включително проверка на лични данни, използване на блокчейн анализи и видеонаблюдение.

Компанията определи устройствата като "мост между физическия и дигиталния свят", предоставящ достъп до крипто активи в момент, когато традиционните банкомати намаляват, а банките остават предпазливи към дигиталните активи.