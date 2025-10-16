Компанията Nestlé планира да съкрати общо 16 000 работни места през следващите две години, като основната причина за това е да намали разходите, се казва в публикувано изявление от компанията. Швейцарската Nestlé се смята за най-големият производител на хранителни изделия не само в Европа, но и в света.

"Светът се променя и Nestlé трябва да се променя още по-бързо. Това означава да се вземат трудни, но необходими решения за намаляване на числеността на персонала през следващите две години", коментира взетото непопулярно решение Филип Навратил, главен изпълнителен директор на компанията.

По-конкретно, до 2027 г. компанията ще съкрати 12 000 позиции на служители за обслужване на клиенти в различни региони в света, което според Навратил, ще даде възможност да се спестят около 1 милиард франка (1,2 милиарда долара) годишно. Освен това, за да се подобри ефективността на производството и веригата за доставки, ще бъдат съкратени още други 4000 работни места.

Швейцарската корпорация за храни Nestlé е основана през 1866 г., като централата й се намира в град Веве (кантон Во). Сред марките на корпорацията са и широко известните и у нас: KitKat, Maggi, Nesquik и Nestea.

Екипът на Money.bg отправи запитване към компанията, за да разбере дали в тази цифра влизат и служители от България. Ще публикуваме отговора при първа възможност.