Започва благоустрояването на най-новата промишлена зона на Бургас - "Юг-Запад", предават местните медии. Мащабната инвестиция е част от втората фаза на проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас", за която Money.bg писа, и ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.

Новата индустриална зона е на площ от над 600 дка, като се очаква разкриването на нови 700 работни места.

Източник: Община Бургас

Инвеститорски интерес

От Община Бургас информират, че към проекта вече са изявили бизнес интерес осем инвеститора. Индустриалният парк дава заявка, че ще предлага отлични условия за развитието на технологични и производствени мощности на нейна територия.

В рамките на проекта ще бъде изградена довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, която ще обезпечи новите промишлени територии. Ще се изгради ВиК инфраструктура, улично осветление, оптични мрежи. Община Бургас ще ремонтира и ул. "Транспортна", за да се осигури свързаността на района.

Припомняме, че в рамките на първата фаза от проекта за изграждането на "Индустриален и логистичен парк Бургас" беше изградена напълно инфраструктурата в промишлена зона "Север". Там своето производство вече са ситуирали 40 инвеститори.

Българска компания е първата, която изгражда производство в новата промишлена зона

Българската компания за производство на ел. инсталации и климатизация "Сатурн 2" беше първата, закупила терен в най-новата промишлена зона на Бургас - зона "Юг". Тази година от дружеството започнаха строителството на своята база върху терен с големина от 9050 кв. м.

Сред услугите, които фирмата предоставя, са проектиране, изграждане и поддръжка на електроинсталации; реконструкция, ремонт и благоустрояване на пространства, автоматизация на процеси и създаване на персонализиран софтуер, става ясно от нейния сайт.

Компанията предлага и продукти със собствената си марка QEST, които дават готови решения, като експертите от фирмата предлагат и персонализация на всеки продукт според изискванията на клиента.