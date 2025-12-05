Производителят на автомобилни кабелни системи и електронни компоненти "СЕ Борднетце - България" ЕООД, част от глобалната компания "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ" (SEBN SE), ще прекрати постепенно дейността си в България като част от стратегическо преструктуриране.

Това съобщи БТА, цитирайки компанията, че производството в завода в Карнобат ще продължи до юни 2026 година само за да се изпълнят съществуващите ангажименти. След това оперативната дейност ще бъде спряна до края на същата година, а пълното закриване на обекта се планира за март 2027 г.

"Това решение отразява променящите се разходни параметри в региона, както и стратегическата насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар", обясниха от българското подразделение.

По предварителни данни, около 800 работни места в Карнобат ще бъдат засегнати. Съкращенията ще се извършат на 2 етапа и ще приключат до март 2027 г. Компанията ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата, както и подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения.

"Напълно осъзнаваме въздействието на това решение върху нашите колеги и сме ангажирани да ги подкрепяме през целия преходен период. Изразяваме дълбока признателност към всички наши служители за професионализма и отдадеността им", добавиха от дружеството.

"СЕ Борднетце - България" ЕООД е част от японската група "Сумитомо Електрик Индъстрис", която има над 380 дъщерни дружества и около 280 000 служители по целия свят. Продуктовото портфолио на SEBN SE включва решения както за конвенционални, така и за електрически задвижвания. Дружеството е регистрирано през 2008 г. именно в град Карнобат.

През 2024 г. приходите на компанията са над 180 милиона лева, а печалбата - близо 6,7 милиона лева. Тенденцията през последните години обаче е заетите във фирмата да намаляват. Ако през 2017 г. те са били близо 4000, в края на миналата година бройката на осигурените намалява до около 1500. Към септември тази година служителите са 885.

През септември 2024 г. компанията вече обяви поетапното изтегляне на производството от България, след като затвори завода си в Мездра.