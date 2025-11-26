Компанията HP обяви, че очаква да съкрати между 4000 и 6000 работни места в световен мащаб до фискалната 2028 година. Това е част от план за рационализиране на операциите и внедряване на изкуствен интелект за ускоряване на разработването на продукти, подобряване на удовлетвореността на клиентите и повишаване на производителността, предава CNN Business.
Екипите на HP, фокусирани върху разработването на продукти, вътрешните операции и поддръжката на клиенти, ще бъдат засегнати от съкращенията на работни места, заяви главният изпълнителен директор Енрике Лорес по време на брифинг за медиите.
"Очакваме тази инициатива да създаде 1 милиард долара икономии от брутен оборот за три години", добави Лорес.
Компанията съкрати допълнително между 1000 и 2000 служители още през февруари, като част от предварително обявен план за преструктуриране.
Търсенето на персонални компютри с изкуствен интелект продължи да расте отвън, достигайки над 30% от доставките на HP през четвъртото тримесечие, приключило на 31 октомври. Анализатори на Morgan Stanley предупреждават, че глобалният скок в цените на чиповете памет, породен от нарастващото търсене от центровете за данни, може да увеличи разходите и да окаже натиск върху печалбите на производители на потребителска електроника като HP, Dell и Acer.
Стремежът на големите технологични компании да изградят инфраструктура с изкуствен интелект доведе до покачване на цените на динамичната памет с произволен достъп и NAND - два често използвани вида чипове памет - на фона на силната конкуренция на пазара на сървъри.
Лорес коментира, че HP очаква да усети въздействието през втората половина на фискалната 2026 г., с по-високи увеличения на цените. Компанията разполага с достатъчно запаси за първата половина.
"Предприемаме разумен подход към нашия ориентир за втората половина, като същевременно прилагаме агресивни действия като квалифициране на доставчици с по-ниски цени, намаляване на конфигурациите на паметта и предприемане на ценови действия", казва Лорес.
Компанията очаква коригираната печалба на акция (HPQ) за фискалната 2026 г. между 2,90 и 3,20 долара, под средната оценка на анализаторите от 3,33 долара, според данни, събрани от LSEG. HP очаква коригираната печалба на акция за първото тримесечие между 73 цента и 81 цента, като средната точка е под прогнозите от 79 цента на акция.
Приходите на дружеството за четвъртото тримесечие са 14,64 милиарда долара, надминавайки прогнозите от 14,48 милиарда долара.