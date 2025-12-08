Швейцарската банка UBS планира да съкрати още 10 000 работни места до 2027 година. Това става ясно от данни, публикувани от швейцарския вестник SonntagsBlick и цитирани от световните медии. В отговор от UBS заявиха, че банката ще "поддържа броя на съкращенията на работни места в Швейцария и в световен мащаб възможно най-нисък".

Банката публикува и изявление, отнасящо се до текущата ситуация с работната сила, чрез което иска да обясни, че щетите за служителите ще са минимални.

Източник: iStock Images

"UBS, която в момента интегрира бившия си конкурент Credit Suisse, отбеляза, че всички съкращения на работни места ще бъдат поетапни в продължение на няколко години. Съкращенията ще бъдат постигнати най-вече чрез текучество, ранно пенсиониране, вътрешни промени в мобилността и включване на външни работни места, като по този начин се минимизират традиционните съкращения."

Ако съобщените съкращения от 10 000 служители се осъществят, това би представлявало 9% намаление спрямо 110 000 служители на банката през 2024 година.

В петък акциите на UBS се покачиха с 5%, след като се появиха съобщения, че швейцарското правителство е на път да облекчи новите правила за банковия капитал.

Ако правилата наистина бъдат намалени, UBS ще избегне необходимостта от набиране на повече от 20 милиарда долара нов капитал - изискване, първоначално наложено от предложения пакет.