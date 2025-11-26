Съоснователят на санкционираният руски енергиен гигант "Лукойл", бизнесменът Леонид Федун, продаде своя дял в компанията, съобщава Reuters. Акциите на бизнесмена се оценяват на около 7 милиарда щатски долара.

Роденият в Украйна и живеещ в Монако милиардер е продал своя дял от близо 10% обратно на "Лукойл" в началото на 2025 година, което е рядък пример за руски милиардер, който разпродава своите активи в страната. Като жител на княжеството, Федун е решил окончателно да прекрати бизнес ангажиментите си в Русия, твърдят източници на Reuters.

Припомняме, че през август тази година "Лукойл" обяви, че ще анулира 76 милиона акции, или около 11% от капитала си, които е изкупила от пазара през 2024-2025 година.

Източник: iStock

69-годишният Федун стана един от най-богатите хора в Русия по време на приватизацията през 90-те години на миналия век при покойния президент Борис Елцин след разпадането на СССР. Федун е завършил военно училище. Той започва кариера като преподавател през 80-те години на 20-и век, когато пътува до Сибир и се среща с ключов съветски петролен директор Вагит Алекперов.

Двамата работят заедно по приватизацията на някои от най-големите нефтени находища в Западен Сибир, след като Борис Елцин одобрява продажбата им през 1993 година - ход, който превръща държавните предприятия в частни компании и прави някои държавни служители милиардери за една нощ.

Руският гигант "Лукойл" продължава да расте и след идването на власт на Владимир Путин през далечната вече 2000 година и стремежа му да установи държавен контрол над стратегическите индустрии.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 година Алекперов подава оставка като директор на "Лукойл", след като Великобритания и Австралия налагат санкции срещу него.