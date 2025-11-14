Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на "Лукойл", съобщава БТА.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до 29 април 2026 г.

С това развитие вече на практика е сигурно, че криза с горивата след седмица няма да има.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания "Лукойл" до февруари догодина.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

С това слагаме точка на един доста динамичен петъчен ден, в който първо в Държавен вестник излязоха законовите промени, позволяващи назначаването на особен управител на българския бизнес на "Лукойл", а след това правителството обяви и на кого се е спряло - шефа на НАП Румен Спецов, който привечер беше назначен на поста.

Очакваше се именно чрез фигурата на особения управител, който контролира паричните потоци и може да гарантира, че средства не стигат до Русия, нашата страна да има основание да иска дерогация. Освен това обаче Румен Спецов сега има законовата възможност например да продаде бургаската рафинерия.