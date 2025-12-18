Американската инвестиционна компания Carlyle нае Goldman Sachs да работи по изготвяне на офертата за закупуване на международните активи на руската "Лукойл", съобщиха за Reuters два източника, запознати с въпроса. Причината е, че надпреварата за придобиването на международните активи на санкционираната руска петролна фирма "Лукойл" се разгаря. Въпросните активи в България са представени от "Лукойл Нефтохим" Бургас.

Най-малко дузина потенциални кандидати - крупни компании - са изразили интерес към закупуването на международните активи на "Лукойл", включително Carlyle, американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, конгломератът IHC от Абу Даби и саудитската Midad Energy, съобщиха източниците на Reuters.

Както от Carlyle, така и от Goldman Sachs отказаха коментар за агенцията.

"Лукойл" се стреми да продаде чуждестранните си активи, след като Съединените щати "парализираха" дейността на компанията с нови санкции през октомври, целящи да окажат натиск върху Русия да прекрати конфликта в Украйна.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че всеки (потенциален) купувач ще трябва да получи разрешение за сделката от ведомството и даде на "Лукойл" срок до 17 януари да приключи преговорите.

Международните активи на "Лукойл" се оценяват на около 22 милиарда долара, и включват нефтени находища, петролни рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят.

Carlyle е една от най-големите инвестиционни компании в света за частен капитал, алтернативно управление на активи и финансови услуги. Тя управлява активи на обща стойност 474 милиарда долара, включително 20 милиарда долара в областта на петрола, газа, електроенергията, възобновяемите енергийни източници и инфраструктурата.

Министерството на финансите на САЩ вече блокира офертите на две компании кандидати за международните активи на "Лукойл" - Gunvor и американската банка Xtellus Partners - което подчертава геополитическите пречки, свързани с потенциалното придобиване.