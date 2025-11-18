Американският петролен гигант Chevron проучва възможности за закупуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл", съобщи късно снощи "Ройтерс", като цитира свои източници.

Това развитие поставя Chevron редом до Carlyle и други фирми в надпреварата за портфолио на "Лукойл" на стойност най-малко 20 милиарда долара.

Chevron е втората по големина петролна компания в САЩ с пазарна капитализация от над 250 милиарда долара. Компанията оперира в повече от 180 страни и извлича около 3 милиона барела нефтен еквивалент дневно.

Основана през 1879 година, Chevron се е утвърдила като един от водещите интегрирани енергийни концерни в света с мощности в добива, рафинирането и разпространението на петрол и природен газ.

У нас Chevron преди близо 15 години искаха да добиват шистов газ, но на фона на протести проектът пропадна.

Министерството на финансите на САЩ одобри миналата седмица потенциални купувачи да водят разговори с "Лукойл" относно чуждестранните активи.

През миналия месец Вашингтон наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Лукойл" и "Роснефт като част от усилията за принуждаване на Москва към мирни преговори с Украйна.

Според източниците на "Ройтерс" Chevron проучва опции за закупуване на активи на "Лукойл", където двете компании се припокриват, вместо на целия портфейл. Официален коментар от компанията - а и официално подадена оферта, към момента няма.

Руският гигант обяви, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара според данните за 2024 година.

Компанията притежава три рафинерии в Европа (сред които - тази в Бургас), дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, като под нейния бранд има близо 200 обекта даже в Съединените щати.

Особено важни са дяловете на "Лукойл" от 13,5% в находището "Карачаганак" и 5% в находището "Тенгиз" в Казахстан, където сред акционерите са също Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell. Тези находища са основен източник на суров петрол за тръбопровода CPC, който транспортира над 1,6 милиона барела дневно, или 1,5% от световното търсене на петрол.

Ако Chevron не се интересуват от рафинерията в Бургас, за нея може да се търси друг купувач. Знае се за интерес от Турция, Азербайджан и Унгария, а след законовите промени у нас вече правителството чрез назначения особен управител може да продаде активите.

Американският частен инвестиционен фонд Carlyle също проучва възможности за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл", след като планирана транзакция на стойност 22 милиарда долара с търговеца на горива Gunvor се провали.

Компанията оттегли офертата си след като от Вашингтон дадоха да се разбере, че няма да предоставят лиценз за покупката и публично описаха търговеца като "марионетка на Кремъл".